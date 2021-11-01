Нова технологія вакцини у вигляді пластиру отримала найменування Vaxxas. Її розробили вчені з університету Квінсленду.

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Як працює вакцина-пластир

Мініатюрний пластир складається з тисяч мікровиступів приблизно 0,25 мм кожен.

Доторкаючись до шкіри, з них швидко і безболісно вивільняється препарат.

На відміну від голок, така доставка викликає сильнішу і швидшу імунну реакцію,

– заявив один з авторів роботи Девід Мюллер.

Раніше ця технологія довела свою надійність, термостабільність та посилену імунну відповідь при нижчих дозах. Щоправда, поки що дослідження проводились лише на тваринах.

Результати дослідження

Доктор Девід Мюллер заявив, що пластир викликав сильні імунні відповіді у гризунів. Коли мишей піддали впливу SARS-CoV-2, імунітет мишей захистив їх від хвороби.

При температурі 25 градусах Цельсія стабільність вакцини становила щонайменше 30 днів, а при 40 градусах Цельсія – тиждень. Це дасть змогу використовувати препарат у різних умовах без необхідності зберігати вакцини у холодильнику.

Перспектива введення одноразової вакцини, яку можна використовувати самостійно, має покращити можливості вакцинації під час пандемії,

– зауважили дослідники.

Нині вчені планують пришвидшити проведення клінічних випробувань. Якщо ефективність вакцини підтвердиться, нова технологія дозволить використовувати вакцини самостійно, а доставляти їх можна буде поштою.

Тим часом Ізраїльська фармацевтична компанія Oramed вже погодила випробування пероральної вакцини проти COVID-19 у Південній Африці.