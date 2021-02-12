Чи буде вакцина проти COVID-19 доступною для дітей
Вакцини від COVID-19 будуть доступними для дітей не раніше кінця літа 2021 року. Одна з основних причин таких термінів у тому, що наразі немає результатів щодо ефективності вакцини від COVID-19 серед дітей.
Джерело:The New York Times
Чому нарізі неможлива вакцинація дітей
Поки що вакцину Pfizer можна колоти дітям, старшим 16 років. Препарат Moderna взагалі дозволений для людей, яким виповнилось 18 років.
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Чому досі немає результатів ефективності вакцини від COVID-19 серед дітей:
- Деякі вакцини, наприклад, ті, які захищають від пневмококових або менінгококових бактерій або ротавірусу, спочатку тестували на дітях, тому що вони запобігають дитячим захворюванням.
- Натомість вакцини COVID-19 спершу варто протестувати і дозволити застосування для дорослих, оскільки ризик важких захворювань і смерті від COVID-19 різко зростає з віком.
Крім того, що Pfizer, що Moderna тільки нещодавно включили дітей 12 років в клінічні випробування своїх вакцин. Перші результати випробувань вчені планують отримати до літа.
Як сприяють застосуванню вакцин для дітей компанії:
- Вакцина Moderna проходить аналогічні дослідження. У грудні компанія почала тестування підлітків у віці від 12 до 17 років і планує набрати 3000 добровольців в цій віковій групі.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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