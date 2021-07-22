Вакцина проти COVID-19 у капсулах: Ізраїль першим випробує інновацію

Ізраїль збирається стати першою країною у світі, яка випробує вже розроблену пероральну вакцину проти COVID-19. Препарат буде у формі капсул.

Про це розповів генеральний директор Oramed Pharmaceuticals Надав Кидрон. Дочірня компанія Oravax Medical вже готується почати клінічні випробування своєї вакцини. Зараз фахівці очікують схвалення від їхнього Міністерства охорони здоров'я.

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Що відомо про вакцину від Oravax

Розробка вакцини почалася у 2021 році. Oravax вже завершила виробництво декількох тисяч капсул в Європі.

У компанії пояснили, що новий кандидат на вакцину націлений на 3 структурних білки нового коронавірусу, на відміну від єдиного білка-шипа, націленого на поточні вакцини Moderna і Pfizer.

Як проходитимуть випробування

Тож, вакцину вже невдовзі доставлять до Ізраїлю для проведення перших клінічних випробувань. Очікується, що інші країни також почнуть перевірки.

Перша і друга фаза клінічних випробувань. Вона буде включати 24 добровольці, яким ще не робили щеплення іншою вакциною. Половина групи прийме 1 капсулу, а решта – 2.

Експериментальне дослідження на тваринах вже завершили.

Коли запустять нову вакцину

Групи плацебо немає, тому що мета – виміряти рівень антитіл і інші показники імунітету.

Перші етапи клінічних випробувань займуть приблизно 6 тижнів з моменту набору. Якщо все пройде успішно, вакцину запускатимуть до масового виробництва в прискореному режимі.

У компанії зазначили, що вакцина проходить доклінічні випробування проти різних варіантів COVID-19, зокрема і штаму Дельта. Вчені сподіваються, що цей препарат буде більш стійким до різних видів коронавірусу.