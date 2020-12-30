Україна підписала контракт про постачання вакцин проти коронавірусу від китайської фармкомпанії Sinovac. МОЗ України домовилось про закупівлю 1,8 мільйона доз.

Україна отримає дози препарату у максимально короткі терміни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Ціна вакцини проти COVID-19 від компанії Sinovac

Одна доза препарату коштує 504 гривень. Оскільки МОЗ України замовило 1 800 000 доз, держава заплатить 907 200 000 гривень.

Але ця вакцина закуплена для вакцинації людей з професійної групи ризику, насамперед медичних працівників. Тобто вакцинацію проводитимуть безкоштовно.

Коли вакцина з'явиться в Україні

Першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз поставлять в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії.

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