Вакцина проти COVID-19 від Sinovac буде в Україні: скільки вона коштуватиме
Україна підписала контракт про постачання вакцин проти коронавірусу від китайської фармкомпанії Sinovac. МОЗ України домовилось про закупівлю 1,8 мільйона доз.
Україна отримає дози препарату у максимально короткі терміни. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Ціна вакцини проти COVID-19 від компанії Sinovac
Одна доза препарату коштує 504 гривень. Оскільки МОЗ України замовило 1 800 000 доз, держава заплатить 907 200 000 гривень.
Але ця вакцина закуплена для вакцинації людей з професійної групи ризику, насамперед медичних працівників. Тобто вакцинацію проводитимуть безкоштовно.
Коли вакцина з'явиться в Україні
Першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз поставлять в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо
- Україна повинна отримати перші партії вакцин проти коронавірусу у січні – лютому 2021 року.
- У країні працюватиме понад 4000 пунктів щеплень.
- У Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19.
- Цього недостатньо, адже згідно з підрахунками МОЗ для імунізації 20% населення необхідно 15,1 мільярдів гривень.
- Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в межах програми COVAX.
- Ще 1, 5 доз препарату планує передати Польща.
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