Вакцина проти COVID-19, яку має отримати Україна, показала 78% ефективність
Згідно з результатами бразильського дослідження, вакцина-кандидат, яка вироблена китайською компанією Sinovac, на 78% ефективна в захисті від COVID-19.
У дослідженні взяли участь понад 12000 медичних працівників, в ході якого було виявлено 218 випадків COVID-19 – близько 160 з них – серед людей, які отримали плацебо, а не вакцину, пише Bloomberg.
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Офіційні особи Туреччини минулого місяця заявили, що невелике супутнє дослідження тієї ж вакцини-кандидата в цій країні показало, що ефективність перевищує 90%.
Дослідження Sinovac в Бразилії
Уряд штату Сан-Паулу, яке уклало контракт на постачання вакцини, заявило, що просить у федеральних органів охорони здоров'я Бразилії екстрений дозвіл на її використання. Губернатор Жоао Доріа планує почати кампанію вакцинації 46 мільйонів жителів штату 25 січня.
У заяві агентства охорони здоров'я кажуть, що воно ще не отримало повних даних про дослідження. Вчені не повідомили про серйозні побічні ефекти в ході дослідження.
Кандидат Sinovac був готовий до пізнього етапу тестування в той час, коли в Китаї було невелике поширення коронавірусу, тому компанія була змушена шукати країни, щоб зібрати потрібні дані про безпеку та ефективність.
Що відомо про вакцину Sinovac
- Вакцини Sinovac використовують інактивовану версію коронавірусу для стимулювання імунної відповіді організму.
- Її можна зберігати при температурі холодильника, що робить їх потенційно кращим вибором для розподілу та використання у країнах, які розвиваються, ніж вакцини проти мРНК, які вимагають глибокого заморожування.
- Sinovac може робити понад 600 мільйонів доз на рік на своїх виробничих потужностях у Китаї.
- Компанія має замовлення з країн, де проводить випробування вакцин, включаючи Бразилію, Туреччину та Індонезію, а також постачатиме Сінгапур, Гонконг та Україну.
- За контрактом вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу становить 504 гривні.
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