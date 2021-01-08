Згідно з результатами бразильського дослідження, вакцина-кандидат, яка вироблена китайською компанією Sinovac, на 78% ефективна в захисті від COVID-19.

У дослідженні взяли участь понад 12000 медичних працівників, в ході якого було виявлено 218 випадків COVID-19 – близько 160 з них – серед людей, які отримали плацебо, а не вакцину, пише Bloomberg.

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Офіційні особи Туреччини минулого місяця заявили, що невелике супутнє дослідження тієї ж вакцини-кандидата в цій країні показало, що ефективність перевищує 90%.

Дослідження Sinovac в Бразилії

Уряд штату Сан-Паулу, яке уклало контракт на постачання вакцини, заявило, що просить у федеральних органів охорони здоров'я Бразилії екстрений дозвіл на її використання. Губернатор Жоао Доріа планує почати кампанію вакцинації 46 мільйонів жителів штату 25 січня.

У заяві агентства охорони здоров'я кажуть, що воно ще не отримало повних даних про дослідження. Вчені не повідомили про серйозні побічні ефекти в ході дослідження.

Кандидат Sinovac був готовий до пізнього етапу тестування в той час, коли в Китаї було невелике поширення коронавірусу, тому компанія була змушена шукати країни, щоб зібрати потрібні дані про безпеку та ефективність.

Що відомо про вакцину Sinovac