У дослідженні взяли участь близько 150 тисяч осіб у віці старше 50 років. Вакцинації проти лишаю зменшувала ризик важкої форми коронавірусу на 32%.

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Чому вакцина проти лишаю захищає проти коронавірусу

Автори дослідження припускають, що це щеплення покращує вроджений імунітет – збільшує рівень цитокінів в організмі. Таким чином виникає противірусна відповідь проти потенційно можливих інфекцій.

Цей імунітет послаблює здатність коронавірусу до реплікації при важкому гострому респіраторному синдромі на ранніх стадіях зараження.

Інші фактори

Але не можна виключити й того, що люди, які роблять щеплення від оперізуючого лишаю просто краще піклуються про своє здоров'я. Вони активніше носять маски та вакцинуються.

Відомо, що зараз найефективніші форми захисту проти коронавірусі з наукової точки зору залишаються спеціалізовані вакцини, які в десятки разів знижують ризик зараження, важкої форми та смерті від цієї хвороби.

Раніше вчені довели гіпотезу, що у людей, які отримали щеплення вакцинами проти кору, краснухи та паротиту (КПК), а також коклюшу, дифтерії та правця (АКДП), Т-клітини мають здатність реагувати на коронавірус. Ці вакцини входять до українського календаря щеплень, отримати їх можна безкоштовно в будь-якій клініці.