Вакцина проти раку мозку довела свою ефективність

Вчені випробували на людях першу вакцину проти дифузійної гліоми. Препарат безпечний і викликає вироблення імунітету проти ракових клітин.

Вакцини проти раку не запобігають злоякісним пухлинам, а допомагають організму справлятися з ними. Ракові клітини вміють ховатися від імунітету. Вакцини, які є засобами імунотерапії, вчать імунітет знаходити та знищувати їх.

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Нова вакцина проти раку мозку

У новому дослідженні вчені вперше випробували на людях вакцину проти дифузійної гліоми, одного з видів раку мозку. У 70% випадків в клітинах цієї пухлини присутня одна і та ж мутація – зміна в гені IDH1. Вона призводить до появи на ракових клітинах нових білкових структур, які імунітет людини повинен сприймати як чужорідні. Таких змін не буває в здорових тканинах.

Раніше вакцина проти дифузійної гліоми була успішно випробувана на мишах. Зараз вчені її вперше випробували її на людях – 33 пацієнтах з гліомою III або IV стадії. Вакцину призначали паралельно зі стандартним лікуванням раку. На введення вакцини імунітет 30 учасників дослідження відреагував виробленням антитіл. У них виробилися специфічні Т-клітини проти пухлин.

Ефективність вакцини проти раку мозку

У пацієнтів з найвищим рівнем специфічних Т-клітин в крові вчені виявили псевдоріст пухлини. У цьому випадку збільшення її в розмірах відбувається не шляхом поділу ракових клітин. Пухлина стає набряклою, тому що її атакує імунна система.

Як подіяла вакцина:

Через три роки після введення вакцини виживання учасників дослідження склала 84%.

Пухлина не росла у 82% пацієнтів з хорошою імунною відповіддю на вакцину.

Серйозних побічних ефектів не було ні у кого з пацієнтів.

Вчені вказують, що це рання фаза випробування нової вакцини на людях. Нині ще не можна судити про її ефективності повною мірою, для цього потрібно провести дослідження з контрольною групою.