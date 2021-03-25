Вакцина проти раку мозку довела свою ефективність

Джерело:Nature
Вчені випробували на людях першу вакцину проти дифузійної гліоми. Препарат безпечний і викликає вироблення імунітету проти ракових клітин.
Вакцини проти раку не запобігають злоякісним пухлинам, а допомагають організму справлятися з ними. Ракові клітини вміють ховатися від імунітету. Вакцини, які є засобами імунотерапії, вчать імунітет знаходити та знищувати їх.
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У новому дослідженні вчені вперше випробували на людях вакцину проти дифузійної гліоми, одного з видів раку мозку. У 70% випадків в клітинах цієї пухлини присутня одна і та ж мутація – зміна в гені IDH1. Вона призводить до появи на ракових клітинах нових білкових структур, які імунітет людини повинен сприймати як чужорідні. Таких змін не буває в здорових тканинах.
Раніше вакцина проти дифузійної гліоми була успішно випробувана на мишах. Зараз вчені її вперше випробували її на людях – 33 пацієнтах з гліомою III або IV стадії. Вакцину призначали паралельно зі стандартним лікуванням раку. На введення вакцини імунітет 30 учасників дослідження відреагував виробленням антитіл. У них виробилися специфічні Т-клітини проти пухлин.
У пацієнтів з найвищим рівнем специфічних Т-клітин в крові вчені виявили псевдоріст пухлини. У цьому випадку збільшення її в розмірах відбувається не шляхом поділу ракових клітин. Пухлина стає набряклою, тому що її атакує імунна система.
Як подіяла вакцина:
Вчені вказують, що це рання фаза випробування нової вакцини на людях. Нині ще не можна судити про її ефективності повною мірою, для цього потрібно провести дослідження з контрольною групою.