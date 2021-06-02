Штами ВПЛ

Щорічно близько 690 тисяч випадків раку у світі пов'язані з вірусом папіломи людини (ВПЛ). ВООЗ визнає канцерогенними 12 типів цього вірусу (типи 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 і 59), ВПЛ 16 типу – імовірно викликає рак. ВПЛ типів 16 і 18 відповідальні приблизно за 70% всіх випадків раку шийки матки, ВПЛ типів 6 і 11 призводять до появи доброякісних утворень.

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Одна з наявних вакцин проти ВПЛ розроблена проти ВПЛ типів 6, 11, 16 і 18 (чотирьохвалентна), друга – проти 16 і 18 (двовалентна). Ці вакцини використовують понад 15 років, їхня безпеки та ефективність в профілактиці раку шийки матки широко визнана.

Нове дослідження

Група вчених з Німецького центру дослідження раку, Каролінського інституту та Університету Тампере опублікували новий звіт про тривалі ефекти вакцин проти ВПЛ. Нові дані доповнюють торішнє дослідження, вони показують, що вакцинація дає тривалий захист проти ширшого спектра типів ВПЛ, ніж очікувалося.

Вчені провели незалежну оцінку рівня антитіл у людей, прищеплених проти ВПЛ. Вони фокусувалися не лише на антитілах проти ВПЛ тих типів, які були включені в вакцини, але і на перехресному імунітет. Тобто, автори дослідження дивилися, чи діють наявні антитіла проти інших небезпечних типів ВПЛ.

Дослідження базувалося на даних більш ніж 3 тисяч жінок, які були щеплені проти ВПЛ у Фінляндії у 2002-2004 роках, коли їм було по 16-17 років. Автори оцінили стійкість імунітету після використання двох типів вакцин.

Антитіла після вакцинації діють і проти інших типів

В учасниць дослідження зберігався стійкий імунітет проти ВПЛ протягом усього періоду, охопленого дослідженням, тобто, до 12 років.

У жінок, які отримали щеплення двовалентною вакциною (проти типів 16 і 18) після вакцинації рівень антитіл проти цих двох типів вірусу був в кілька разів вище, ніж у тих, хто отримав чотирьохвалентну вакцину.

Перехресний імунітет проти ВПЛ типів 31, 33, 45 і 58 також був більш вираженим у жінок, щеплених бівалентною вакциною.

Антитіла, які давала чотирьохвалентна вакцина, слабо знешкоджували ВПЛ цих типів в лабораторних експериментах.

Також у щеплених жінок були антитіла, здатні діяти проти ВПЛ типів 59, 68, і 73.

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