Попри це, відповідальність за темпи лежить також на центральній і місцевій владах. Таку думку висловила гендиректорка з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич.
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Від чого залежить швидкість вакцинації
Як наголосила Карчевич, постійно розробляються підходи та бачення щодо того, як має відбуватися вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні. Самих платформ вакцинації на сьогодні є 3:
- мобільні бригади;
- пункти щеплення;
- центри вакцинації – їх є майже 90 по всій країні.
"На центральному рівні ми розробляємо рекомендації, забезпечуємо й підготовку навчання медперсоналу спільно з МОЗ", – наголосила Карчевич.
Зараз ми плавно переходимо до 5 етапу вакцинації. Уже скоро вакцина буде доступною для всіх охочих з урахуванням постачання,
– наголосила експертка.
Темпи нарощуються
Водночас треба розуміти, що кількість медичного персоналу впливає на швидкість темпів вакцинації. Як наголосила Карчевич, зараз є 700 навчених мобільних бригад, ще планують створити понад 3 000 пунктів щеплення. Крім цього і є плани по залучення інтернів, щоби збільшити кількість бригад та точок вакцинації.
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Вакцинація проти COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 21 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 8 966 людей. З них 6 751 громадянин отримав першу дозу вакцини.
- Другу дозу отримали 2 395 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинувалися 1 732 613 людей.
- До листа очікування вакцинації проти COVID-19 наразі записались 721 320 людей.