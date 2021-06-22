Попри це, відповідальність за темпи лежить також на центральній і місцевій владах. Таку думку висловила гендиректорка з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич.

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Від чого залежить швидкість вакцинації

Як наголосила Карчевич, постійно розробляються підходи та бачення щодо того, як має відбуватися вакцинальна кампанія проти COVID-19 в Україні. Самих платформ вакцинації на сьогодні є 3:

мобільні бригади;

пункти щеплення;

центри вакцинації – їх є майже 90 по всій країні.

"На центральному рівні ми розробляємо рекомендації, забезпечуємо й підготовку навчання медперсоналу спільно з МОЗ", – наголосила Карчевич.

Зараз ми плавно переходимо до 5 етапу вакцинації. Уже скоро вакцина буде доступною для всіх охочих з урахуванням постачання,

– наголосила експертка.

Темпи нарощуються

Водночас треба розуміти, що кількість медичного персоналу впливає на швидкість темпів вакцинації. Як наголосила Карчевич, зараз є 700 навчених мобільних бригад, ще планують створити понад 3 000 пунктів щеплення. Крім цього і є плани по залучення інтернів, щоби збільшити кількість бригад та точок вакцинації.

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