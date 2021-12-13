Тоді як традиційні ін'єкції виявилися дещо слабшими. Так, вчені з Єльського університету вирішили оцінити ефективність інтраназальних вакцин проти респіраторних варіантів вірусів.

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Чому спрей може бути ефективніший за укол

Виявилося, що найкращий імунний захист "розташований біля воріт" організму, як повідомили фахівці.

Слизові оболонки, як відомо, містять власну систему імунного захисту, яка бореться з патогенами, наприклад, з повітря або їжі. При зараженні ці бар'єрні тканини продукують В-клітини, які секретують антитіла до імуноглобуліну А (IgA).

Довідка. На відміну від традиційних вакцин, що викликають загальносистемну імунну відповідь, антитіла IgA діють локально у слизових оболонках носа, шлунку, легень.

Експерименти вчених

Науковці провели експериментах на моделях мишей. Під час них, вчені порівняли дію інтраназальної вакцини, що призначена для швидкого запуску IgA, а також традиційних ін'єкційних вакцин проти різних штамів вірусу грипу.

Виявилося, що спреї набагато краще захищали від кількох штамів грипу, ніж вакцини ін'єкцій.

Важливо, що тільки інтраназальна вакцинація забезпечувала секрецію IgA у легенях, де респіраторні віруси зазвичай осідають.

Це дуже важливий результат для нових спрей-вакцин від COVID-19, які поступово стають доступними у різних країнах.

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Вакцина-спрей та коронавірус

Тепер команда має намір протестувати цю саму схему проти різних варіантів SARS-CoV-2, зокрема штамів Дельта та Омікрон. Тим часом, наразі застосування інтраназальних вакцин проти COVID-19 розглядається тільки як доповнення до традиційних.