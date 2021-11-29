"Вакцина" стала словом 2021 року

Американський словник Merriam-Webster визнав іменник "вакцина" словом 2021 року. Кількість інтернет-запитів із ним зросла у серпні на 535%.

Усього за 2021 рік популярність цього слова зросла на 601%. За останні два роки – на 1048%.

Цікаво Moderna та Pfizer готуються випустити вакцину від штаму Омікрон

У серпні цього року відбувся додатковий сплеск інтересу до вакцин. Укладачі словника пов'язують це із суспільною дискусією навколо щеплень від COVID-19.

Слово "вакцина" у 2021 році означало набагато більше, ніж просто ліки. Для багатьох це слово стало символом можливого повернення до життя, яке ми вели до пандемії,

– зазначили автори.

Також пояснюють це тим, що вакцина була у центрі дебатів про особистий вибір, політичну приналежність, професійні правила, шкільну безпеку, нерівність у сфері охорони здоров'я та багато іншого.

Інші популярні запити

Раніше Оксфордський словник також назвав "вакцину" словом року.

Серед інших популярних запитів, окрім вакцини, укладачі словника відзначили, що люди шукали і такі слова як: