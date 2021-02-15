Вакцина трошки затримується, – Степанов назвав нові дати вакцинації проти COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що постачання вакцин проти коронавірусу в Україну затримується. Але разом з тим запевнив, що процес відвантаження вакцин для України вже йде.

В ефірі одного з телеканалів Максим Степанов заявив, що перші вакцини проти COVID-19 країна може отримати 16 – 17 лютого.

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Максим Степанов “Я говорив, що з 15 лютого почнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела постачання вакцин – це COVAX, згідно з контрактом. Вакцина трошки затримується. Десь 16 – 17 лютого ми очікуємо вакцину в Україні”

Міністр також запевнив, що процес відвантаження вакцин для України вже розпочався. У лютому в країну повинні поставити мільйон доз, в березні – ще один.

Згідно з підписаними контрактами, до кінця 2021 року Україна повинна отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax. Степанов додав, що Україна очікує від компанії дозволу ще на 3 мільйони доз.

5 етапів вакцинації в Україні:

Джерело: МОЗ

Вакцинація людей з критичним ризиком інфікування. До цієї групи входять медпрацівники та персонал, які працюють з хворими на коронавірус, громадяни в будинках для людей похилого віку та військовослужбовці ООС, які перебувають на передовій. Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком інфікування. Туди віднесли соцпрацівників, людей віком від 80 років та інших медичних працівників. Вакцинація людей з високим ризиком інфікування. У цю групу потрапили люди віком від 65 до 79

років, а також люди, які виконують функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави: ДСНС, поліція, СБУ, вчителі та інші категорії. Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Це люди віком від 60 до 64 років, а також 18 – 59 років із супутніми захворюваннями, а ще громадяни, які перебувають в місцях обмеження волі та/або

слідчих ізоляторах й працівники таких місць. Також під час цього етапу вакцинуватимуть професійні групи людей, які мають підвищений ризик інфікування COVID-19. Вакцинація інших громадян, які не входять до пріоритетних груп.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу