Вакцина прибула в Україну: чого боятись українцям
Вакцина від коронавірусу прибула в Україну з Індостану 23 лютого 2021. ЇЇ вже розвантажили, і тепер мають розподілити по областях. Втім, кількість вакцини замала, щоб бодай виробився колективний імунітет.
Джерело:24 Канал
Перша партія препарату подолала довгий шлях: вантаж летів з Індії, із зупинкою в Стамбулі. Об 11:20 борт приземлився в аеропорту Бориспіль.
До теми Зеленський обговорив з Ляшком початок вакцинації: подробиці
Коли розпочнеться вакцинація
Як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, разом з вакциною будуть доставлені шприци для ін'єкції і бокси для безпечної утилізації шприців. Також мовиться про роздаткові матеріали: інформована згода щодо проведення щеплення і агітаційні матеріали.
Також Ляшко назвав перші області та міста, у які доправлять препарат, зокрема:
- місто Київ та Київська область;
- місто Чернігів;
- Черкаська область;
- місто Житомир;
- місто Вінниця.
Весь процес логістики від вивезення зі складу виробника до розвантаження на центральний склад МОЗ здійснюватиметься з дотриманням усіх необхідних стандартів перевезення такого роду виробів,
– наголосила голова представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.
Вже з 24 лютого вакцину транспортними шляхами України почнуть розвозити 11 автомобілів й одразу почнуть вакцинувати медиків.
Вакцинація в світі
Варто зазначити, що такі країни, як Зімбабве, Бангладеш, Палестина, навіть в таборах біженців з Сирії в Йорданії вже почали вакцинацію, а в Україні вакцинація не почалася досі. 500 тисяч доз вакцини – звучить непогано, особливо якби у нас населення було як у Ватикані, тоді навіть із запасом, але українців значно більше.
Такої кількості вакцини навіть на медичних працівників не вистачать, тому що кожні людині треба отримати 2 дози. Нам для того, щоб мати колективний імунітет треба вакцинувати щонайменше 28 мільйонів населення,
– зауважила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.
Вона називає таку вакцинацію українців піар-акцією. "Замість того, щоб половину року вести перемовини, ми бачимо результат тоді, коли вже все провалено й міністр летить особисто", – наголосила Устінова.
Майбутні доставки ліків
Окреме хвилювання викликає і той факт, що відповідно до заяв МОЗу, нові дози вакцини прибуватимуть кожні 7 – 10 днів. Однак це не так вже й оперативно. Утім варто відзначити, що ми нарешті отримали вакцину, яка попри побоювання та скепсис, цілком безпечна.
Читайте також Литва поділиться залишками вакцини проти коронавірусу з Україною
Індійський препарат
Це індійський препарат COVISHIELD, який виробляють за ліцензією Оксфорд AstraZeneca. Міжнародні клінічні випробовування вакцини показали, що коли людям вводили половину дози, а потім повну дозу, ефективність досягла 90%.
Ще однією її безумовною перевагою є те, що її можна зберігати при температурі від 2 до 8 градусів тепла, а це означає, що у лікарнях умови для її зберігання точно є. Це краще, ніж закуповувати китайську вакцину, від якої незрозуміло якого результату очікувати.
Поділитися новиною