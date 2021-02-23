Вакцина прибула в Україну: чого боятись українцям

Вакцина від коронавірусу прибула в Україну з Індостану 23 лютого 2021. ЇЇ вже розвантажили, і тепер мають розподілити по областях. Втім, кількість вакцини замала, щоб бодай виробився колективний імунітет.

Перша партія препарату подолала довгий шлях: вантаж летів з Індії, із зупинкою в Стамбулі. Об 11:20 борт приземлився в аеропорту Бориспіль.

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Коли розпочнеться вакцинація

Як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, разом з вакциною будуть доставлені шприци для ін'єкції і бокси для безпечної утилізації шприців. Також мовиться про роздаткові матеріали: інформована згода щодо проведення щеплення і агітаційні матеріали.

Також Ляшко назвав перші області та міста, у які доправлять препарат, зокрема:

місто Київ та Київська область; місто Чернігів; Черкаська область; місто Житомир; місто Вінниця.

Весь процес логістики від вивезення зі складу виробника до розвантаження на центральний склад МОЗ здійснюватиметься з дотриманням усіх необхідних стандартів перевезення такого роду виробів,

– наголосила голова представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.

Вже з 24 лютого вакцину транспортними шляхами України почнуть розвозити 11 автомобілів й одразу почнуть вакцинувати медиків.

Вакцинація в світі

Варто зазначити, що такі країни, як Зімбабве, Бангладеш, Палестина, навіть в таборах біженців з Сирії в Йорданії вже почали вакцинацію, а в Україні вакцинація не почалася досі. 500 тисяч доз вакцини – звучить непогано, особливо якби у нас населення було як у Ватикані, тоді навіть із запасом, але українців значно більше.

Такої кількості вакцини навіть на медичних працівників не вистачать, тому що кожні людині треба отримати 2 дози. Нам для того, щоб мати колективний імунітет треба вакцинувати щонайменше 28 мільйонів населення,

– зауважила нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

Вона називає таку вакцинацію українців піар-акцією. "Замість того, щоб половину року вести перемовини, ми бачимо результат тоді, коли вже все провалено й міністр летить особисто", – наголосила Устінова.

Майбутні доставки ліків

Окреме хвилювання викликає і той факт, що відповідно до заяв МОЗу, нові дози вакцини прибуватимуть кожні 7 – 10 днів. Однак це не так вже й оперативно. Утім варто відзначити, що ми нарешті отримали вакцину, яка попри побоювання та скепсис, цілком безпечна.

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Індійський препарат

Це індійський препарат COVISHIELD, який виробляють за ліцензією Оксфорд AstraZeneca. Міжнародні клінічні випробовування вакцини показали, що коли людям вводили половину дози, а потім повну дозу, ефективність досягла 90%.

Ще однією її безумовною перевагою є те, що її можна зберігати при температурі від 2 до 8 градусів тепла, а це означає, що у лікарнях умови для її зберігання точно є. Це краще, ніж закуповувати китайську вакцину, від якої незрозуміло якого результату очікувати.