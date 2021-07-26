Вакцина від COVID-19 в таблетках: вчені розробили новий препарат майбутнього

Зараз вакцину проти коронавірусу вводять ін'єкційно. Втім, в майбутньому її можна буде приймати у таблетках або за допомогою інгалятора.

Тестовий зразок вже готовий. Його розробили у лабораторії в шведському одному з найбільших наукових парків – Медіконі.

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"Суха" вакцина

Як розповіла хімікиня компанії Iconovo Інгемо Андерссон, дослідники створили так звану порошкову вакцину. Вже є відповідний невеликий інгалятор з препаратом, розміром з пів коробки для сірників. До того ж такий засіб легко і дуже дешево виробляти. Він може бути і у вигляді таблеток.

Як ним користуватись? Дослідники кажуть, що потрібно буде просто витягнути невеликий пластиковий талон. Потім активується інгалятор для вакцини. Його треба покласти в рот, глибоко вдихати і вдихати. Це допоможе вакцинуватись навіть удома.



Вакцинний інгалятор / Фото ВВС

"Важливим фактором є те, що ви можете надзвичайно легко розповсюджувати порошкову вакцину без холодового ланцюга. Її можна вводити без допомоги медичних працівників", – пояснила Ола Вінквіст, професорка імунології з Каролінського інституту у Швеції.

На відміну від більшості вакцин, які використовують зараз, наприклад Pfizer, Moderna чи AstraZeneca, запропонований препарат використовує штучно створений білок вірусу. Він може витримати температуру до +40°С.

Експерти вважають, що питання стійкості до температури може бути дуже важливим чинником для африканських країн, де через відсутність відповідної інфраструктури наразі важко розповсюджувати вакцину.

Подальші дослідження

Наразі цей препарат тестували лише на мишах, хоча компанії зібрали достатньо коштів для початку досліджень на людях протягом найближчих двох місяців.