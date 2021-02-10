Вакцина вже була б в Україні, якби Степанов не зупинив процес закупівлі, – Устінова
Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро повідомила про можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини Sinovac. Експерти переконані, що препарати від COVID-19 вже могли б бути в Україні.
Джерело:24 канал
Все через те, що Степанов зупинив процес закупівлі. Про це сказала народна депутатка з "Голосу" Олександра Устінова, яка відстежує ситуацію з вакцинами.
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За її словами, з цього приводу є декілька кримінальних проваджень. Нардепка також наголосила, що лише зараз держпідприємство закуповуватиме вакцини поки невідомо за якою ціною. Але якби Степанов уклав контракт раніше із доступною компанією, а не лише з китайською – вакцина вже була в Україні.
Якби своїм рішенням міністр Степанов не зупинив закупівлю, для того, щоб купити лише в одного, потрібного йому, китайського виробника, – українці могли б вже щепитися,
– наголосила Устінова.
Вона також додала, що проблеми із закупівленю вакцинації набагато складніші, ніж ті, які були під час закупівель костюмів для медиків.
"Поки держава зараз не закупить вакцини, українці будуть помирати кожного дня", – сказала Устінова.
Через що почався скандал щодо закупівлі вакцини
- Спочатку держпідприємство "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо придбання вакцини іншої компанії з орієнтовною вартістю 3 долари. Вони були на фінальному етапі процесу.
- Проте згодом міністр Степанов нібито зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech.
- Раніше українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech, вакцину від яких мають доставити вже в лютому. Ціна препарату склала 17,85 долара за дозу. Тоді як ВООЗ закупову вакцину про 3 долари. У ЗМІ засумнівались у доцільності такої суми.
- Степанов заявив, що закупівля через посередника була вимогою Sinovac.
- Однак розслідувачі з Chas News зателефонували китайцям у Sinovac. Там заявили, що компанія, не може продавати вакцину приватним компаніям і співпрацює лише з урядами країн.
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