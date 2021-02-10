Вакцина вже була б в Україні, якби Степанов не зупинив процес закупівлі, – Устінова

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро повідомила про можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини Sinovac. Експерти переконані, що препарати від COVID-19 вже могли б бути в Україні.

Все через те, що Степанов зупинив процес закупівлі. Про це сказала народна депутатка з "Голосу" Олександра Устінова, яка відстежує ситуацію з вакцинами.

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За її словами, з цього приводу є декілька кримінальних проваджень. Нардепка також наголосила, що лише зараз держпідприємство закуповуватиме вакцини поки невідомо за якою ціною. Але якби Степанов уклав контракт раніше із доступною компанією, а не лише з китайською – вакцина вже була в Україні.

Якби своїм рішенням міністр Степанов не зупинив закупівлю, для того, щоб купити лише в одного, потрібного йому, китайського виробника, – українці могли б вже щепитися,

– наголосила Устінова.

Вона також додала, що проблеми із закупівленю вакцинації набагато складніші, ніж ті, які були під час закупівель костюмів для медиків.

"Поки держава зараз не закупить вакцини, українці будуть помирати кожного дня", – сказала Устінова.

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