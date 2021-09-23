Вакцина від грипу чи коронавірусу: в Україні стартує сезон ГРВІ

Кількість гострих респіраторних захворювань починає стрімко зростати. У вересні з'являються тисячі хворих.

Наразі вже фіксують близько 182 тисячі хворих пацієнтів. Це на 50% більше, аніж було в середині вересня 2021 року.

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Завідувачка відділу організації епіднагляду Оксана Кошалко зазначила, що початок епідемічного сезону офіційно стартує з 40 тижня. Мовиться про початок жовтня.

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4 штами вірусу грипу

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, у новому епідсезоні в Україні, скоріш за все, циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

2 віруси грипу А;

2 віруси грипу Б.

Для захисту від вірусу грипу краще вакцинуватися проти цих штамів. Це потрібно зробити до початку циркуляції вірусів, щоб імунітет і достатня кількість захисних антитіл встигли утворитися в організмі.

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Для цього потрібно приблизно 2 тижні. Однак, щеплення від грипу можна отримати й під час спалаху сезонних захворювань. Це допоможе організму протистояти грипу.

Це будуть чотирикомпонентні вакцини. Ті, які вже нам знайомі. Якщо взяти загальну кількість, яку планують доставити, то близько мільйона штук,

– наголосив завідувач відділу імунізації Олександр Заіка.

Вакцинація проти коронавірусу і грипу

Вакцинація проти грипу не завадить вакцинуватися від коронавірусу. Утім, тут є деякі рекомендації щодо інтервалів між введеними дозами вакцини.

Завідувач відділу імунізації запевнив, що найближчим часом додатково переглянуть терміни, яких потрібно дотримуватись.

"Попередньо цей термін складає не менше ніж 2 тижні. Якщо ви вакцинувалися від COVID, то можете брати інтервал 2 тижні, щоб отримати вакцину від грипу і навпаки", – відзначив Заіка.

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Хто має вакцинуватись від грипу

Вакцинуватися проти грипу варто:

медпрацівникам;

вагітним жінкам;

пенсіонерам;

дітям.

Медики застерігають від самостійного лікування хвороби особливо тоді, коли й грип, і COVID циркулюють одночасно.

Якщо людина виявила у себе ознаки грипу, то варто звернутися до сімейного лікаря. Він може зробити швидкий тест, щоб зрозуміти із чим має справу.

Лікарі закликають не приймати самостійно антибіотики, адже бактерії перестають бути чутливими до антибіотичних препаратів. Завідувач відділу антимікробної резистентності Роман Колесник вважає, що існує проблема антибіотикорезистентності.

"Якщо ми нічого не робитимемо, то у нас до 2050 року підвищиться проблема антибіотикорезистентності. Смертність буде вища ніж від онкопатологій", – розповів Колесник.

Вакцина від грипу буде в аптеках

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих. Її немає в національному календарі профілактичних щеплень.

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Купувати препарат потрібно буде самостійно в аптеці. За власні гроші. В українських аптеках її можна буде придбати у кінці вересня або на початку жовтня 2021 року.