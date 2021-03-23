Вакцина від коронавірусу: чи варто боятися наслідків та яка ціна препарату у різних виробників

23 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу. Вона триватиме почергово у 5 етапів. Лише нещодавно розпочалась 2 хвиля вакцинальної кампанії.

Вакцинація в Україні відбувається поетапно, але коштом платників податків, тобто "безкоштовно". Втім, багато українців не хочуть чекати своєї черги та шукають, де можна придбати вакцину та самостійно імунізуватися проти COVID-19. Розповідаємо, наскільки це можливо.

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Яку вакцину проти коронавірусу використовують в Україні: назва, склад, наслідки та відгуки

Джерело: Serum Institute of India

Вакцину розробили вчені з Оксфордського університету спільно з британсько-шведською компанією AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.

На території ЄС компанія AstraZeneca має лише 2 заводи. Тож для нарощення потужностей виробництва вона уклала 4 субліцензійні партнерські угоди з виробниками вакцин в Індії, Китаї, Південній Кореї та Росії.

Вакцину, яку постачають в Україну, виробляють на потужностях Інституту сироватки Індії (Serum Institute of India) – найбільшого у світі виробника вакцин. Він постачає вакцини у більш ніж 170 країн світу. Це та сама вакцина, яку розробили вчені з Оксфорду. Інститут сироватки індії додав лише свою локальну назву – Covishield. AstraZeneca ручаються за якість препарату. На усіх етапах виробничого процесу AstraZeneca та Інститут сироватки індії проводять контроль якості. Це та сама формула, яку розробили вчені з Оксфордського університету.

Склад, ефективність та інструкція вакцини Oxford-AstraZeneca (Covishield)

В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 100% ефективність проти важких випадків хвороби.

Це двовалентна вакцина. Тобто її необхідно вводити двічі. Загалом спочатку рекомендували колоти 2 другу дозу з інтервалом у 28 днів. Але в Україні вирішили змінити схему вакцинації, збільшивши інтервал між дозами до 3 місяців. До такого рішення прийшли після публікації результатів дослідження в журналі The Lancet. Вчені підтвердили, що ефективність захисту від легких та середніх симптомів COVID-19 після однієї дози AstraZeneca становить близько 76% (з 22 по 90 день після щеплення). У тих, хто отримав 2 дозу за 12 тижнів після першої, ефективність була 81,3%. Тобто значно вищою.

Флакон після відкриття можна зберігати не більш ніж 6 годин. В одному флаконі – 10 доз.

Побічні ефекти та наслідки

Раніше одразу 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через одиничні випадки утворення тромбів у вакцинованих людей. Це: Німеччина, Франція, Італія, Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія. Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату, оскільки під час клінічних випробувань таких випадків зафіксовано не було. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом. Пізніше Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною. Як заявила під час пресконференції виконавча директорка EMA Емер Кук, вакцина ніяк не збільшує ризик розвитку тромбів. Регулятор заявив, ризик розвитку тромбів однаковий як і внаслідок вакцинації, так і за її відсутності.

Справді, такі випадки і без вакцини зустрічаються у 2 – 5 людей на мільйон за рік. І ті випадки, які змусили деякі країни призупинити використання, були надзвичайно рідкісними. Тож все закономірно. І головне, що лікарі знають, як це ефективно лікувати. Натомість ризики померти від COVID-19 значно вищі.

До слова, приблизно така ж кількість випадків тромбозу фіксувалась і у вакцинованих препаратом Pfizer. Але на це увагу чомусь не звернули. Втім, це не є погано, а навпаки доводить, що такі випадки – просто закономірність і люди мали б ці тромби й без використання вакцини.

Серед справді встановлених побічних ефектів від препарату АstraZeneca – підвищена температура тіла, біль, почервоніння, папули або свербіж у місці ін'єкції, нездужання або симптоми застуди, які можуть тривати до 2 днів. Це нормальна реакція на будь-яку вакцину. І навіть добра, адже одразу помітно, що організм почав виробляти антитіла. Єдиний серйозний побічний ефект, який може виникнути – анафілаксія. Вона може виникнути в тому випадку, якщо у людини є сильна алергічна реакція на якийсь компонент препарату. Анафілактичний шок трапляється приблизно у 4 випадках на мільйон. В Україні поки що не було зафіксовано таких серйозних побічних реакцій.



Володимир Зеленський вакцинувався проти коронавірусу в Україні / Фото Офіс Президента України

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Вакцина Pfizer: склад, як вона працює та коли чекати в Україні

Джерело: Pfizer

Вакцина, яку спільно розробили компанії BioNTech і Pfizer, називається BNT162b2. Препарат створений на основі технології mRNA(матрична РНК) і суть полягає в продукції білків, які схожі з білками вірусу і здатні викликати імунну відповідь. Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 95%. Проти важкої – 100%.

Що відомо про зберігання Pfizer

Це одна з найскладніших вакцин для зберігання – їй потрібна наднизька температура – від -80 до -60. Але для нерозбавлених заморожених флаконів транспортування і зберігання дозволяється й у звичайних морозильних камерах.

Коли її можна буде купити в Україні

Раніше головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що вірогідність того, що Pfizer завозитиме вакцину в Україну – нульова. Все через те, що у них немає таких запасів вакцини. Це один з найпопулярніших виробників і в них стоять шалені черги як і від країн, так і від самого COVAX. І дистриб’ютори, які могли б поширювати препарат на комерційному ринку, поки ніяк не можуть його придбати.

Загалом Україна повинна отримати 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Вакцина проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech поставлятимуть в Україну у спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру, а саме -70°C і нижче. У МОЗ обіцяють, що перші поставки цього препарату в Україну повинні розпочатися у квітні 2021 року.

Як та де вакцинують від коронавірусу в Україні

Від 22 березня в Україні розпочався 2 етап вакцинації проти коронавірусу. Окрім людей, які працюють з хворими на COVID-19 та військових з зони ООС, в країні тепер вакцинуватимуть інших медиків й сімейних лікарів, працівників соціальної сфери та людей віком від 80 років. Якщо під час першого етапу вакцинували лише мобільні бригади, то тепер почали діяти пункти щеплення. Зокрема, у Києві почали вакцинацію 32 стаціонарні пункти щеплень для людей від 80 років. Вони працюють при центрах медико-санітарної допомоги. На кожному із них є лікар і медсестра, які проходили навчання щодо вакцинації.

Чи можна купити вакцину проти коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов та його заступники неодноразово заявляли, що, ймовірніше за все, купити вакцину проти коронавірусу в Україні не можна буде щонайменше до літа. Так, COVID-вакцини ще не вийшли на комерційний ринок у жодній з країн світу. Усі партії вакцин проти коронавірусу, які виробляються нині – покривають державні замовлення від країн. Тож не лише українцям, а фактично кожному землянину доводиться очікувати своєї черги.

Люди, які дочекаються своєї черги та вакцинуватимуться за угодою з НСЗУ отримають щеплення безкоштовно. Записатися у чергу можна через свого сімейного лікаря або за допомогою додатку "Дія".



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Ціна, за яку можна буде придбати вакцину, поки що невідома. Але, ймовірніше за все, це буде трішки дорожче від початкової вартості препаратів.

Ринкова ціна вакцин проти коронавірусу від різних виробників:

Джерело: BioSpace

Ціна Pfizer-BioNTech – для імунізації необхідно 2 дози. Ціна 1 дози становить 19,50 доларів для перших 100 мільйонів доз при закупівлі.

– для імунізації необхідно 2 дози. Ціна 1 дози становить 19,50 доларів для перших 100 мільйонів доз при закупівлі. Ціна Moderna – також колеться двічі. Ціна за 1 дозу становить 25,37 доларів за дозу.

– також колеться двічі. Ціна за 1 дозу становить 25,37 доларів за дозу. Ціна Oxford-AstraZeneca (Covishield) – вводиться двічі. Ціна за 1 дозу становить 25 – 37 доларів залежно від умов угоди та кількості закуплених вакцин.

(Covishield) – вводиться двічі. Ціна за 1 дозу становить 25 – 37 доларів залежно від умов угоди та кількості закуплених вакцин. Ціна Johnson & Johnson – перша одноразова вакцина, схвалена ВООЗ. Вартість 1 дози становить 10 доларів.

– перша одноразова вакцина, схвалена ВООЗ. Вартість 1 дози становить 10 доларів. Ціна Sinovac Biotech – китайська двовалентна вакцина. Ціна за 1 дозу становить аж 60 доларів (а для Китаю – 29,75 доларів).

– китайська двовалентна вакцина. Ціна за 1 дозу становить аж 60 доларів (а для Китаю – 29,75 доларів). Ціна Novavax – теж необхідно 2 дози. Вартість однієї – 16 доларів.

– теж необхідно 2 дози. Вартість однієї – 16 доларів. Ціна Супутник-V – російська двовалентна вакцина. Вартість за одну дозу препарату становить 10 доларів.

– російська двовалентна вакцина. Вартість за одну дозу препарату становить 10 доларів. Ціна CanSino Biologics – китайська вакцина, розроблена спільно з військовими. Колеться 1 раз. Але її ціна поки що невідома.

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Як захиститися від коронавірусу, поки чекаєте на вакцину

Згідно з порадами ВООЗ, найкраща профілактика коронавірусу, це коли ви:

Оминаєте скупчення людей, уникаєте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Не контактуєте з людьми на вулиці на відстані не ближче, ніж 1 метр;

Регулярно дезінфікуєте руки за допомогою мила або антисептику;

На вулиці не торкаєтесь руками до обличчя, а особливо до рота та очей;

Використовуйте засоби захисту (маски або респіратори) у місцях з великим скупченням людей;

Термічно обробляєте м'ясо, яйця та рибу;

Ретельно миєте фрукти та овочі;

Користуєтеся лише своїми речами особистої гігієни.



Бруд на руках до та після миття / інфографіка 24 каналу