Вакцини проти COVID-19: які зараз є доступні варіанти та що про них відомо
Зазвичай процес випуску нової вакцини займає кілька років, але у 2020 році людство зіткнулося з пандемією нового коронавірусу, і фармацевтичні компанії вступили в перегони, намагаючись створити вакцини проти COVID-19 в рекордні терміни.
Джерело: 24 канал
Види вакцин
Сьогодні всі вакцини проти коронавірусу можна розділити на 5 видів в залежності від того, яка технологія була обрана для їхнього отримання.
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- Векторні. Вектор – вірус, позбавлений здатності розмножуватися в клітинах і викликати хворобу. Для отримання вакцин проти COVID-19 найчастіше використовують аденовірусні вектори, геном яких представлений дволанцюговою ДНК. У векторну ДНК вбудований ген коронавірусу, що кодує S-білок.
- Пептидна. Фрагменти вірусних S-білків, цілі білки або білки, зібрані в вірусоподібні частки
- мРНК-вакцина. Матрична РНК коронавірусу, яка кодує S-білки. РНК називають матричною, тому що з неї, як з матриці, зчитується інформація про первинну структуру білків.
- ДНК-вакцина. ДНК, яка містить гени, що кодують вірусні S-білки.
- Цільновіріонні. Цілі ослаблені або інактивовані (вбиті) віруси.
Інформація ВООЗ
Вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech)
Джерело: Європейське агентство лікарських засобів
Тип: мРНК-вакцина
Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день
Спосіб застосування: ін'єкція в плече
Ефективність: 95%
Вакцина з осені минулого року використовується в екстреному порядку в США, Канаді, ЄС і ряді інших країн, вона повністю схвалена в Саудівській Аравії, Бахрейні та Швейцарії.
Вакцина mRNA-1273 (Moderna)
Джерело: Moderna
Тип: мРНК-вакцина.
Кількість доз: 2 дози з інтервалом 28 днів.
Спосіб застосування: ін'єкція в плече.
Ефективність: 94,5%.
Сьогодні її дозволили використовувати в США, Канаді, Ізраїлі, Великій Британії, Швейцарії й в деяких країнах ЄС. У третій фазі випробувань бере участь понад 30 тисяч осіб.
Вакцина AZD1222 (Oxford-AstraZeneca)
Джерело: AstraZeneca
Тип: векторна.
Кількість доз: 2 дози з інтервалом 28 днів.
Спосіб застосування: ін'єкція в плече.
Ефективність: від 60 до 90% залежно від дозування.
Восени дослідження вакцини AZD1222 переривалися після випадку поперечного мієліту в одного з добровольців, але потім були продовжені. Вакцина вже дозволена для використання в Великобританії, Індії та низці інших країн.
Вакцина BBIBP-CorV (Sinopharm)
Джерело: Sinopharm
Тип: цільновіріонна інактивована
Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день
Спосіб застосування: ін'єкція в плече.
Ефективність: 79,34%.
Інактивована цільновіріонна вакцина BBIBP-CorV пройшла третю фазу випробувань і була остаточно схвалена в Китаї, ОАЕ і Бахрейні.
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Вакцина CoronaVac (Sinovac)
Джерело: Science
Тип: цільновіріона інактивована
Кількість доз: 2 дози з інтервалом 14 днів
Спосіб застосування: ін'єкція в плече.
Ефективність: 50,4%.
Третя фаза випробувань китайської вакцини компанії Sinovac проходить в Бразилії, Індонезії та Туреччини. У Китаї та в Індонезії її дозволили використовувати для екстреної вакцинації. Попри те, що ефективність препарату поки уточнюється, Sinovac планує великомасштабне виробництво, орієнтоване на експорт. Її планує закупити й Україна.
Російська вакцина "Супутник-V"
Джерело: sputnikvaccine
Тип: векторна.
Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день.
Спосіб застосування: ін'єкція в плече.
Ефективність: сумнівна, виробник повідомляє про 91,4%.
Сьогодні "Супутник-V" перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Вакцину вже використовують в Росії, Білорусі та Аргентина. Наукова спільнота насторожено ставиться до попередніх результатів дослідження. У звіті знайшли багато неточностей та ознаки копіпасту.
Вакцина Convidecia (CanSinoBIO)
Джерело: ВООЗ
Тип: векторна.
Кількість доз: 1 доза.
Спосіб застосування: ін'єкція в плече.
Ефективність: не встановлена.
Вакцина китайської компанії CanSinoBIO на базі аденовірусного вектора Ad5 зараз проходить третю стадію клінічних випробувань в Росії, Пакистані, Мексиці та Чилі. Ще до початку завершальної фази досліджень препарат був схвалений в Китаї, в листопаді 2020 року вакцину там отримали близько 50 тисяч осіб.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Інші вакцини, які ще не мають підтвердженої ефективності
- "ЕпіВакКорона", пептидная вакцина;
- Вакцина Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson), векторна;
- Пептиднаа вакцина Novavax;
- Вакцина Covaxin (Bharat Biotech), цільновіріона інактивована;
- мРНК-вакцина HGC019 (Gennova Biopharmaceuticals-HDT Bio, Індія й США).
Інформація ВООЗ
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