Вакцини проти COVID-19: які зараз є доступні варіанти та що про них відомо

Зазвичай процес випуску нової вакцини займає кілька років, але у 2020 році людство зіткнулося з пандемією нового коронавірусу, і фармацевтичні компанії вступили в перегони, намагаючись створити вакцини проти COVID-19 в рекордні терміни.

Джерело: 24 канал

Види вакцин

Сьогодні всі вакцини проти коронавірусу можна розділити на 5 видів в залежності від того, яка технологія була обрана для їхнього отримання.

Читайте також: Ляшко назвав конкретну дату старту вакцинації в Україні проти COVID-19

Векторні. Вектор – вірус, позбавлений здатності розмножуватися в клітинах і викликати хворобу. Для отримання вакцин проти COVID-19 найчастіше використовують аденовірусні вектори, геном яких представлений дволанцюговою ДНК. У векторну ДНК вбудований ген коронавірусу, що кодує S-білок.

Вектор – вірус, позбавлений здатності розмножуватися в клітинах і викликати хворобу. Для отримання вакцин проти COVID-19 найчастіше використовують аденовірусні вектори, геном яких представлений дволанцюговою ДНК. У векторну ДНК вбудований ген коронавірусу, що кодує S-білок. Пептидна. Фрагменти вірусних S-білків, цілі білки або білки, зібрані в вірусоподібні частки

Фрагменти вірусних S-білків, цілі білки або білки, зібрані в вірусоподібні частки мРНК-вакцина. Матрична РНК коронавірусу, яка кодує S-білки. РНК називають матричною, тому що з неї, як з матриці, зчитується інформація про первинну структуру білків.

Матрична РНК коронавірусу, яка кодує S-білки. РНК називають матричною, тому що з неї, як з матриці, зчитується інформація про первинну структуру білків. ДНК-вакцина. ДНК, яка містить гени, що кодують вірусні S-білки.

ДНК, яка містить гени, що кодують вірусні S-білки. Цільновіріонні. Цілі ослаблені або інактивовані (вбиті) віруси.

Інформація ВООЗ

Джерело: Європейське агентство лікарських засобів

Тип: мРНК-вакцина

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день

Спосіб застосування: ін'єкція в плече

Ефективність: 95%

Вакцина з осені минулого року використовується в екстреному порядку в США, Канаді, ЄС і ряді інших країн, вона повністю схвалена в Саудівській Аравії, Бахрейні та Швейцарії.

Джерело: Moderna

Тип: мРНК-вакцина.

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 28 днів.

Спосіб застосування: ін'єкція в плече.

Ефективність: 94,5%.

Сьогодні її дозволили використовувати в США, Канаді, Ізраїлі, Великій Британії, Швейцарії й в деяких країнах ЄС. У третій фазі випробувань бере участь понад 30 тисяч осіб.

Джерело: AstraZeneca

Тип: векторна.

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 28 днів.

Спосіб застосування: ін'єкція в плече.

Ефективність: від 60 до 90% залежно від дозування.

Восени дослідження вакцини AZD1222 переривалися після випадку поперечного мієліту в одного з добровольців, але потім були продовжені. Вакцина вже дозволена для використання в Великобританії, Індії та низці інших країн.

Джерело: Sinopharm

Тип: цільновіріонна інактивована

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день

Спосіб застосування: ін'єкція в плече.

Ефективність: 79,34%.

Інактивована цільновіріонна вакцина BBIBP-CorV пройшла третю фазу випробувань і була остаточно схвалена в Китаї, ОАЕ і Бахрейні.

Також на тему: У ЄС схвалили COVID-вакцину від компанії AstraZeneca

Джерело: Science

Тип: цільновіріона інактивована

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 14 днів

Спосіб застосування: ін'єкція в плече.

Ефективність: 50,4%.

Третя фаза випробувань китайської вакцини компанії Sinovac проходить в Бразилії, Індонезії та Туреччини. У Китаї та в Індонезії її дозволили використовувати для екстреної вакцинації. Попри те, що ефективність препарату поки уточнюється, Sinovac планує великомасштабне виробництво, орієнтоване на експорт. Її планує закупити й Україна.

Джерело: sputnikvaccine

Тип: векторна.

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день.

Спосіб застосування: ін'єкція в плече.

Ефективність: сумнівна, виробник повідомляє про 91,4%.

Сьогодні "Супутник-V" перебуває на третій стадії клінічних випробувань. Вакцину вже використовують в Росії, Білорусі та Аргентина. Наукова спільнота насторожено ставиться до попередніх результатів дослідження. У звіті знайшли багато неточностей та ознаки копіпасту.

Джерело: ВООЗ

Тип: векторна.

Кількість доз: 1 доза.

Спосіб застосування: ін'єкція в плече.

Ефективність: не встановлена.

Вакцина китайської компанії CanSinoBIO на базі аденовірусного вектора Ad5 зараз проходить третю стадію клінічних випробувань в Росії, Пакистані, Мексиці та Чилі. Ще до початку завершальної фази досліджень препарат був схвалений в Китаї, в листопаді 2020 року вакцину там отримали близько 50 тисяч осіб.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу