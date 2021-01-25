Вакцина від Moderna ефективна проти нових штамів COVID-19: заява компанії
Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 захищає проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених у Великій Британії та Південній Африці. Окрім цього, розробники анонсували ще один препарат.
Джерело: Moderna Inc
Дослідження проходили in vitro – сироватка крові людей, щеплених вакциною, використовувалась проти нових штамів у лабораторних умовах.
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Дослідження проводилось у співпраці з Центром досліджень вакцин (VRC), Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID) та частково з Національним інститутом охорони здоров’я США.
Загалом у зразках крові щеплених людей виробилися нейтралізуючі антитіла до всіх ключових варіантів вірусу, зокрема й до B.1.1.7 і B.1.351, виявлених у Великій Британії й ПАР відповідно. У повідомленні йдеться, що застосування 2 доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених нині штамів COVID-19.
Окрім цього, у Moderna планують протестувати додаткову (тобто третю) дозу своєї вакцини. Так вчені мають визначити, чи здатна вона збільшити кількість нейтралізуючих титрів проти нових штамів.
Компанія анонсувала розробку ще однієї вакцини
У компанії заявили, що працюють над розробкою ще одного виду вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Розробники переконані, що нова версія препарату "зможе посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".
Що варто знати про вакцину від Moderna
- Це двокомпонентна вакцина під назвою мРНК-1273. Її водять двічі з інтервалом 28 днів.
- Її ефективність проти коронавірусу становить 94,1%, а проти важкої форми хвороби – 100%.
- Раніше вакцина була занадто складною для зберігання. Але вченим вдалося її стабілізувати.
- Загалом препарат може зберігатися до 6 місяців у медичних морозильних камерах, 30 днів у побутових холодильниках та навіть при кімнатній температурі, але лише до 12 годин.
- Вакцина від Moderna є найдорожчою. Одна доза коштує від 27 до 37 доларів. Кінцева вартість препарату залежить від розміру партії, яку хотітиме замовник.
- Використання мРНК-1273 дозволено в ЄС, США, Канаді, Ізраїлі та у європейських країнах поза межами Євросоюзу, зокрема, у Великій Британії та Швейцарії.
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