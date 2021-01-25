Вакцина від Moderna ефективна проти нових штамів COVID-19: заява компанії

Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 захищає проти варіантів коронавірусу, вперше виявлених у Великій Британії та Південній Африці. Окрім цього, розробники анонсували ще один препарат.

Джерело: Moderna Inc

Дослідження проходили in vitro – сироватка крові людей, щеплених вакциною, використовувалась проти нових штамів у лабораторних умовах.

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Дослідження проводилось у співпраці з Центром досліджень вакцин (VRC), Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID) та частково з Національним інститутом охорони здоров’я США.

Загалом у зразках крові щеплених людей виробилися нейтралізуючі антитіла до всіх ключових варіантів вірусу, зокрема й до B.1.1.7 і B.1.351, виявлених у Великій Британії й ПАР відповідно. У повідомленні йдеться, що застосування 2 доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених нині штамів COVID-19.

Окрім цього, у Moderna планують протестувати додаткову (тобто третю) дозу своєї вакцини. Так вчені мають визначити, чи здатна вона збільшити кількість нейтралізуючих титрів проти нових штамів.

Компанія анонсувала розробку ще однієї вакцини

У компанії заявили, що працюють над розробкою ще одного виду вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Розробники переконані, що нова версія препарату "зможе посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".

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