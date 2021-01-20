Вакцина від Pfizer та BioNTech ефективна проти нового штаму COVID-19: дослідження
Вакцина проти COVID-19 від компаній Pfizer та BioNTech, найімовірніше, захищатиме проти нового штаму коронавірусу, який вперше виявили у Великій Британії.
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Вчені виявили, що версія вірусу в пробірці нейтралізується антитілами з крові 16 пацієнтів, які отримували вакцину в попередніх випробуваннях. Важливо, що половина учасників дослідження була віком старше 55 років.
У компанії зазначили, що нові результати дослідження не мають значущої різниці між результатами, отриманими під час лабораторних тестів на сурогатних версіях оригінального штаму коронавірусу, зібраних у Китаї в січні минулого року.
Але автори попередили, що "безперервна еволюція SarS-CoV-2 вимагає постійного контролю за значущістю змін для підтриманого захисту нині дозволеними вакцинами".
Проведений лабораторний тест є першим у своєму роді.
Що відомо про новий штам коронавірусу з Британії:
- Вважається, що новий штам міг розвинутися в пацієнта у Великій Британії або ж був імпортований з країни з нижчою здатністю відстежувати мутації.
- За попередніми даними, мутований вірус заразніший за попередні версії.
- Велику Британію поступово ізолювали від решти світу. Але вірус встиг "просочитися". Нині його фіксують у багатьох країнах.
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