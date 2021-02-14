Вакцина від Pfizer є ефективною проти нових штамів коронавірусу з ПАР і Британії: дослідження

Джерело:Daily Mail
COVID-вакцина від компанії Pfizer справді є ефективною проти нових штамів коронавірусу, які з’явилися у Великій Британії і ПАР.
Про це свідчать нові дослідження вчених Оксфордського університету. Дослідники виявили, що антитіла після вакцинації Pfizer виявляють нові мутовані варіанти коронавірусу і нейтралізують їх.
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Так, вакцина є ефективною. Однак вчені зазначили, що мутації таки мали незначний вплив на нейтралізацію дії вакцини.
Хоча британський варіант, за оцінками, є на 70 відсотків більш заразним, він не надто сприяє ослабленню вакцин. Однак нові штами коронавірусу, які виникли в Південній Африці та Бразилії, мають мутації, які можуть допомогти їм "уникнути" дії вакцини.
Це глибоко хвилює науковців, адже на сьогодні лише ефективні вакцини є єдиним шляхом виходу з пандемії. Також для того, щоб досягти колективного імунітету, слід вакцинувати близько 75 відсотків населення.
Так, як пише видання, якщо нові варіанти продовжать поширюватися, а вакцини проти них не спрацюють, пандемія може затягнутися і вбити ще більше людей.
За даними Sky news
Що відомо про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу