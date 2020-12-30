Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку майже двох мільйон вакцини проти COVID-19. Обрали вакцину, виробництва компанії Sinovac.

Сумніватися у вакцині від китайської компанії не потрібно. Адже Sinovac користується великою популярністю у країні та випускає сотні мільйонів доз. Про це розповів академік Сергій Комісаренко в ефірі 24 каналу.

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Ефективність вакцини

За його словами, усі вакцини на рівні 92% – 97% однакові за ефективністю. Її розрахунок залежить від кількості людей, які перебували на третій стадії клінічних випробувань.

Чому саме Sinovac

Він відзначив, що наразі Китай виробляє свою продукцію дуже ретельно. Вона має високу якість. Коли Україна обирала вакцину, то звертала увагу на:

швидкість, з якою можна її отримати;

вартість;

ефективність.

Як ствердив академік, потрібно знати про побічні ефекти. "Ми вже чули, що перші введення деяких вакцин викликають алергічну реакцію. Зрештою, якщо ці клінічні реакції не вкрай небезпечні, треба погодитись на закупівлю китайських вакцин. Але це жодним чином не виключає використання інших вакцин", – зазначив Комісаренко.

Умови для вакцинації

Експерт наголосив, що в Україні повинна бути підготовлена вся інфраструктура для проведення вакцинації. Зокрема необхідно забезпечити транспорт та людей, які щеплюватимуть.

Коли почнеться вакцинація

"Я думаю, що вакцинація почнеться наприкінці січня. Але масове щеплення буде всередині 2021 року. Для цього потрібно проводити масову пропаганду", – додав експерт.

Що відомо про вакцину Sinovac: коротко