Вакцина від Sinovac для України: Скалецька оцінила чутки про сумнівну якість
Українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech на поставку ще 5 мільйон доз вакцини від коронавірусу до України. Раніше МОЗ заявляло, що також веде перемовини щодо цього препарату. Водночас у ЗМІ його називають сумнівним.
На ринку вакцин проти COVID-19 вже є кілька виробників та кілька препаратів, зауважила колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька у прямому ефірі 24 каналу.
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Це означає, що вони можуть вести між собою певну інформаційну війну. Саме тому варто дивитися вже на фінальні документи.
Поки не відбувалася реєстрація, ці розмови можуть бути інформаційним вкидом. Я б не хотіла, аби ми цим забивали голову українцям,
– наголосила Скалецька.
"Якщо ця вакцина пройде всі вимоги реєстрації, значить буде достатньо корисною для щеплення більшості населення, аби був колективний імунітет", – додала колишня міністерка.
Про необхідне обладнання
Крім цього, Скалецька також пояснила, за яким принципом Україна вибирає, у кого з виробників купувати вакцину? Зокрема – чи може це залежати від наявності умов для зберігання.
Вона зауважила, що більшість країн, які закупили, наприклад, вакцину від Pfizer, теж не мали відповідного обладнання, коли укладали попередні договори – як і навіть авіаперевізники.
Країни, які укладали такий договір, одразу ж починали готувати обладнання, переобладнувати літаки. Тобто це завжди було паралельним процесом,
– зазначила колишня міністерка.
Й наголосила, що в Україні відбувається теж саме. Якщо вакцина від Pfizer все-таки буде поставлена у країну, ми матимемо можливість її зберігати.
Повний коментар Скалецької про вакцинацію: дивіться відео 24 каналу
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