Українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech на поставку ще 5 мільйон доз вакцини від коронавірусу до України. Раніше МОЗ заявляло, що також веде перемовини щодо цього препарату. Водночас у ЗМІ його називають сумнівним.

На ринку вакцин проти COVID-19 вже є кілька виробників та кілька препаратів, зауважила колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька у прямому ефірі 24 каналу.

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Це означає, що вони можуть вести між собою певну інформаційну війну. Саме тому варто дивитися вже на фінальні документи.

Поки не відбувалася реєстрація, ці розмови можуть бути інформаційним вкидом. Я б не хотіла, аби ми цим забивали голову українцям,

– наголосила Скалецька.

"Якщо ця вакцина пройде всі вимоги реєстрації, значить буде достатньо корисною для щеплення більшості населення, аби був колективний імунітет", – додала колишня міністерка.

Довідка. Нещодавні випробування вакцини проти COVID-19 у Бразилії показали, що її ефективність становить менше ніж 60%. Про це повідомили місцеві ЗМІ.



Раніше міністр Максим Степанов заявляв, що Україна отримає цей препарат лише у тому випадку, якщо його ефективність становитиме не менше 70%.

Про необхідне обладнання

Крім цього, Скалецька також пояснила, за яким принципом Україна вибирає, у кого з виробників купувати вакцину? Зокрема – чи може це залежати від наявності умов для зберігання.

Вона зауважила, що більшість країн, які закупили, наприклад, вакцину від Pfizer, теж не мали відповідного обладнання, коли укладали попередні договори – як і навіть авіаперевізники.

Країни, які укладали такий договір, одразу ж починали готувати обладнання, переобладнувати літаки. Тобто це завжди було паралельним процесом,

– зазначила колишня міністерка.

Й наголосила, що в Україні відбувається теж саме. Якщо вакцина від Pfizer все-таки буде поставлена у країну, ми матимемо можливість її зберігати.

Повний коментар Скалецької про вакцинацію: дивіться відео 24 каналу