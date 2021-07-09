Новий вид препарату розробили Дослідники з Університету Джорджії й Айовського університету.. Платформу для інгаляційної вакцини вчені розробляли понад 20 років.

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Під час пандемії COVID-19 дослідники сфокусувалися на боротьбі з вірусом SARS-CoV-2. Доклінічні результати тестування препарату минули досить успішно.

Ми розробляли цю платформу понад двадцять років, а з перших днів пандемії почали роботу над новими складами,

– розповіли науковці.

Розробники препарату кажуть, що людині повинно бути достатньо однієї дози препарату для формування захисту як себе та навколишніх людей.

З чого зроблена спрей-вакцина і в чому її сенс

В її основі інактивований вірус парагрипу 5, який використовують для доставки спайкового білка до клітин-господарів для запуску імунної реакції. Раніше вчені продемонстрували, що такий підхід захищає тварин від коронавірусу MERS.

Клітини дихальних шляхів є основною точкою входу вірусу в організм і місцем його ранньої реплікації. Окрім цього, активна присутність вірусу в дихальних шляхах збільшує легкий і швидкий ризик інфікування оточення. І, як приємний бонус, це чудовий варіант для тих людей, які бояться або не переносять ін'єкцій.

Результати експерименту

Експерименти на моделях мишей показали, що вакцина повністю захищала від смертельних випадків COVID-19.

Препарат викликав локальну імунну відповідь, зокрема антитіла і клітинний імунітет.

Тестування вакцини на тхорах повністю запобігало інфікуванню, а також блокувало передачу вірусу від інфікованої особи сусідові по клітці.

Зберігати вакцину можна впродовж трьох місяців у звичайному холодильнику.

Дослідники додали, що якщо вакцина підтвердить ефективність у людини, це дозволить блокувати передачу COVID-19 і тим самим контролювати пандемію.