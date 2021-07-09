Вакцина у вигляді спрею повністю зупинила контактну передачу COVID-19

9 липня 2021 , 18:37
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Джерело:

The University of Iowa

Вчені розробили інгаляційну вакцину проти коронавірусу. Головна перевага такого підходу в тому, що вакцина діє на точку входу вірусу в організм - слизову оболонку дихальних шляхів.

Новий вид препарату розробили Дослідники з Університету Джорджії й Айовського університету.. Платформу для інгаляційної вакцини вчені розробляли понад 20 років.

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Під час пандемії COVID-19 дослідники сфокусувалися на боротьбі з вірусом SARS-CoV-2. Доклінічні результати тестування препарату минули досить успішно.

Ми розробляли цю платформу понад двадцять років, а з перших днів пандемії почали роботу над новими складами,
– розповіли науковці. 

Розробники препарату кажуть, що людині повинно бути достатньо однієї дози препарату для формування захисту як себе та навколишніх людей.

З чого зроблена спрей-вакцина і в чому її сенс

В її основі інактивований вірус парагрипу 5, який використовують для доставки спайкового білка до клітин-господарів для запуску імунної реакції. Раніше вчені продемонстрували, що такий підхід захищає тварин від коронавірусу MERS.

Клітини дихальних шляхів є основною точкою входу вірусу в організм і місцем його ранньої реплікації. Окрім цього, активна присутність вірусу в дихальних шляхах збільшує легкий і швидкий ризик інфікування оточення. І, як приємний бонус, це чудовий варіант для тих людей, які бояться або не переносять ін'єкцій.

Результати експерименту

  • Експерименти на моделях мишей показали, що вакцина повністю захищала від смертельних випадків COVID-19.
  • Препарат викликав локальну імунну відповідь, зокрема антитіла і клітинний імунітет.
  • Тестування вакцини на тхорах повністю запобігало інфікуванню, а також блокувало передачу вірусу від інфікованої особи сусідові по клітці.
  • Зберігати вакцину можна впродовж трьох місяців у звичайному холодильнику.

Дослідники додали, що якщо вакцина підтвердить ефективність у людини, це дозволить блокувати передачу COVID-19 і тим самим контролювати пандемію.

Автор: Анастасія Кушпіт