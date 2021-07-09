Вакцина у вигляді спрею повністю зупинила контактну передачу COVID-19
Джерело:The University of Iowa
Вчені розробили інгаляційну вакцину проти коронавірусу. Головна перевага такого підходу в тому, що вакцина діє на точку входу вірусу в організм - слизову оболонку дихальних шляхів.
Новий вид препарату розробили Дослідники з Університету Джорджії й Айовського університету.. Платформу для інгаляційної вакцини вчені розробляли понад 20 років.
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Під час пандемії COVID-19 дослідники сфокусувалися на боротьбі з вірусом SARS-CoV-2. Доклінічні результати тестування препарату минули досить успішно.
Ми розробляли цю платформу понад двадцять років, а з перших днів пандемії почали роботу над новими складами,
– розповіли науковці.
Розробники препарату кажуть, що людині повинно бути достатньо однієї дози препарату для формування захисту як себе та навколишніх людей.
З чого зроблена спрей-вакцина і в чому її сенс
В її основі інактивований вірус парагрипу 5, який використовують для доставки спайкового білка до клітин-господарів для запуску імунної реакції. Раніше вчені продемонстрували, що такий підхід захищає тварин від коронавірусу MERS.
Клітини дихальних шляхів є основною точкою входу вірусу в організм і місцем його ранньої реплікації. Окрім цього, активна присутність вірусу в дихальних шляхах збільшує легкий і швидкий ризик інфікування оточення. І, як приємний бонус, це чудовий варіант для тих людей, які бояться або не переносять ін'єкцій.
Результати експерименту
- Експерименти на моделях мишей показали, що вакцина повністю захищала від смертельних випадків COVID-19.
- Препарат викликав локальну імунну відповідь, зокрема антитіла і клітинний імунітет.
- Тестування вакцини на тхорах повністю запобігало інфікуванню, а також блокувало передачу вірусу від інфікованої особи сусідові по клітці.
- Зберігати вакцину можна впродовж трьох місяців у звичайному холодильнику.
Дослідники додали, що якщо вакцина підтвердить ефективність у людини, це дозволить блокувати передачу COVID-19 і тим самим контролювати пандемію.