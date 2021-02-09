Вакцина, яка приїде в Україну, точно буде безпечною, – Степанов

Будь-яка вакцина, яку зареєструють в Україні, є безпечною. Вона розроблена відповідно до міжнародних медичних стандартів, пройшла всі етапи доклінічних випробувань та 1,2 фазу клінічних випробувань.

Вакцина має проміжні результати третьої фази випробувань, тобто її застосовували на великій кількості людей. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Що каже очільник МОЗ

Степанов зауважив, що щеплення робитимуть в умовах шаленого дефіциту вакцин в світі

Я впевнений у безпечності вакцин, які будуть в Україні. Звертаюсь до кожного українця: масова вакцинація – це дуже важливо… Не довіряйте маніпуляціям, фейкам, бо мова йде про збереження вашого життя,

– наголосив міністр.

За словами Степанова, якщо говорити про ефективність вакцини, варто розуміти, якого ефекту необхідно досягти. Політик додав, що є люди, які точно не захворіють після вакцинації, а є ті, у яких потім вірус може протікати безсимптомно або ж перебіг хвороби буде легким.

Вакцинація в Україні: що відомо

Україна отримає вакцини від 4 компаній – Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Поставки очікують у лютому.

Вакцинація має розпочатись 15 лютого, однак дату можуть й перенести.

Насамперед будуть вакцинувати медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий першим зробити щеплення проти COVID-19.



Етапи вакцинації / Інфографіка 24 каналу