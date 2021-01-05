Вакцина замість продуктів: у США студенти випадково отримали щеплення проти коронавірусу
У Вашингтоні 2 студенти під час поїздки в супермаркет отримали більше, ніж просто продукти — випадкову вакцинацію від COVID-19.
Випадок трапився в магазині Giant Food в столиці США: працівник в аптеці супермаркету запропонував двом випадковим покупцям по вакцині, пише Medical Press.
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Як студентам вдалось отримати вакцину
Зауважимо, що наразі вакцина є пріоритетною для співробітників служби екстреної допомоги, інших медичних працівників, а також представників тих професій, які "на передовій" боротьби з пандемією.
Студентам запропонували вакцину, тому що медичні працівники не з'явилися, щоб отримати дози.
Студенти розраховують отримати другу дозу вакцини наприкінці цього місяця.
Вакцина Moderna цінна і рятує життя, і ми щасливі, що не витратили її даремно,
– написали в заяві представники магазину.
Що відомо про вакцинацію в США
- Розгортання вакцинації в Америці почалося повільніше, ніж очікували: лише 4,2 мільйона людей отримали початкові дози дводозової вакцини від Pfizer-BioNTech чи Moderna.
- Офіційні прогнози були 20 мільйонів вакцинованих до Нового року.
Увага За поточного темпу вакцинації США подолають пандемію хіба через 10 років, – NBC
- 11 грудня американсько-німецька вакцина від Pfizer та BioNTech отримала дозвіл на екстрене використання від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
- 14 грудня у США стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.
- 18 грудня у країні схвалили другий препарат – вакцину від Moderna.
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