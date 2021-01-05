У Вашингтоні 2 студенти під час поїздки в супермаркет отримали більше, ніж просто продукти — випадкову вакцинацію від COVID-19.

Випадок трапився в магазині Giant Food в столиці США: працівник в аптеці супермаркету запропонував двом випадковим покупцям по вакцині, пише Medical Press.

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Як студентам вдалось отримати вакцину

Зауважимо, що наразі вакцина є пріоритетною для співробітників служби екстреної допомоги, інших медичних працівників, а також представників тих професій, які "на передовій" боротьби з пандемією.

Студентам запропонували вакцину, тому що медичні працівники не з'явилися, щоб отримати дози.

Увага! Вакцина Moderna повинна зберігатися при дуже низьких температурах і швидко псується після того, як її витягли з морозильника і прокололи кришку.

Студенти розраховують отримати другу дозу вакцини наприкінці цього місяця.

Вакцина Moderna цінна і рятує життя, і ми щасливі, що не витратили її даремно,

– написали в заяві представники магазину.

Що відомо про вакцинацію в США

Розгортання вакцинації в Америці почалося повільніше, ніж очікували: лише 4,2 мільйона людей отримали початкові дози дводозової вакцини від Pfizer-BioNTech чи Moderna.

Офіційні прогнози були 20 мільйонів вакцинованих до Нового року.

Увага За поточного темпу вакцинації США подолають пандемію хіба через 10 років, – NBC