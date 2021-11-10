Вакцинація в 11 разів зменшує ризик померти від Дельти, − Ляшко

Коронавірус в Україні продовжує поширюватись та мутувати. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що вакцинація у 11 разів зменшує ризик смертності від Дельта-штаму коронавірусу.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Про це він сказав під час брифінгу 10 листопада. І наголосив, що в Україні також побільшало охочих вакцинуватися, однак цього не достатньо, щоб повністю побороти пандемію.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від Дельта-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського Центру з контролю та профілактики хвороб".

І додав, що щеплення – це насамперед персональна відповідальність за своє здоров'я. Крім цього, вакциновані від коронавірусу люди в 5 разів рідше інфікуються COVID-19.

За його словами, сьогодні в Україні також 91 − 92% пацієнтів у лікарнях – невакциновані.

"Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б середньоєвропейським – ми б мали на третину менше смертей щодня. Але навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів", – сказав він.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

Джерело: МОЗ