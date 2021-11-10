Вакцинація в 11 разів зменшує ризик померти від Дельти, − Ляшко
Джерело:24 канал
Коронавірус в Україні продовжує поширюватись та мутувати. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що вакцинація у 11 разів зменшує ризик смертності від Дельта-штаму коронавірусу.
Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко. Про це він сказав під час брифінгу 10 листопада. І наголосив, що в Україні також побільшало охочих вакцинуватися, однак цього не достатньо, щоб повністю побороти пандемію.
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Віктор Ляшко – глава МОЗ
"Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від Дельта-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського Центру з контролю та профілактики хвороб".
І додав, що щеплення – це насамперед персональна відповідальність за своє здоров'я. Крім цього, вакциновані від коронавірусу люди в 5 разів рідше інфікуються COVID-19.Увага! За його словами, сьогодні в Україні також 91 − 92% пацієнтів у лікарнях – невакциновані.
"Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б середньоєвропейським – ми б мали на третину менше смертей щодня. Але навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів", – сказав він.
Скільки українців вакцинували проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
- В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Так, минулої доби принаймні одну дозу вакцини отримали понад 150 тисяч людей.
- За минулу добу, 9 листопада, у МОЗ прозвітували за проведення 267 401 щеплення проти COVID-19. Так, першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей, тож вони завершили процес вакцинації.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 19 852 176 щеплень.