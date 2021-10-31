Вакцинація у 5 разів ефективніша за природний імунітет: у США надали дані з лікарень

Загальнонаціональне дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) демонструє, що мРНК-вакцини проти COVID-19 значно краще захищають, ніж імунітет після перенесення хвороби.

Дослідники з мережі VISION CDC зібрали дані про більш ніж 201 тисячу випадків госпіталізації у 9 штатах. Близько 7 000 пацієнтів відповідали критеріям дослідження.

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Невакциновані потрапляли до лікарні у 5 разів частіше

Дослідницька група проаналізувала кількість невакцинованих людей, які мали позитивний тест на COVID-19 більш ніж за 3 місяці до госпіталізації через хворобу, а також кількість людей, які перехворіли та потрапили до лікарні вже безпосередньо після щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.

Вчені виявили, що невакциновані люди приблизно вп'ятеро частіше потрапляли до лікарні з коронавірусом.

Ці дані є переконливим доказом того, що вакцинація забезпечує кращий захист від COVID-19, ніж природний імунітет,

– заявив доктор медичних наук Шон Граніс.

Це вкотре свідчить про те, що перехворілим людям також потрібна вакцинація проти коронавірусу.

Особливо різниця помітна у віковій групі 65+

Насамперед дуже важливі дані отримали для літніх людей. Так, аналіз показав, що вакциновані люди у віці від 65 років у 20 разів рідше піддавались госпіталізації, ніж невакциновані люди з цієї вікової групи.