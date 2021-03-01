Вакцинація у Чернівецькій області йде за планом: точна статистика
Вакцинація від коронавірусу на Буковині стартувала 25 лютого. В області станом на 1 березня вакцинувались вже 154 медика, а це близько 40% від усіх лікарів, що працюють в мобільних групах.
Джерело:24 Канал
Про це розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Вона зазначила, що в області щодня виконують заплановану кількість вакцинацій.
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Вакцинація в області триває 3 дні
Вакцинацію у області проводили 3 робочі дні: 25 та 26 лютого, а також 1 березня 2021 року. За словами Гусак, у перший день вакцинацію проводили у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні із залученням відомих лікарів, які працюють у інших установах МОЗ, щоб "показати приклад для своїх колег". Вже 26 лютого вакцинацію розпочали в обласній клінічній лікарні.
Гусак зазначила, що 1 березня вакцинувались у лікарні №1, також працівники служби екстреної допомоги. "Щодня до цих лікарень долучаємо до вакцинації працівників мобільної групи, які будуть здійснювати щеплення. Зараз працює 1 група, але сьогодні проходили навчання інші. Відповідно до того ми їх теж вакцинуємо", – пояснила заступниця голови Чернівецької ОДА.
Лікарі не хочуть вакцинуватись
За словами Гусак, спочатку пропонують вакцинуватись бригадам, які працюють безпосередньо з коронавірусом. Паралельно до вакцинації додаватимуть і лікарів-"первинників" (сімейних лікарів – 24 канал).
Сімейні лікарі найбільше взяли на себе удар у боротьбі з COVID-19. Будемо вакцинувати їх,
– пообіцяла Наталія Гусак.
Однак є лікарі, які не бажають вакцинуватись. Як зауважила заступниця голови Чернівецької ОДА, багато лікарів вже перехворіли і тому не хочуть вакцинуватись.
"Наш регіон майже рік працює з коронавірусом, тому ним перехворіли близько 20% лікарського персоналу. Вони вважають, що їх антитіл достатньо щоб ще деякий час своїми ресурсами боротись з вірусом", – пояснила Гусак
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