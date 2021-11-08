На вакцинацію підлітки обов'язково повинні прийти в супроводі батьків чи опікунів. Перед щепленням необхідно заповнити інформовану згоду.

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Така ж доза, як для дорослого

Перед тим, як робити вакцину від COVID-19, лікарі проводять огляд. Вони міряють температуру та перевіряють горло.

Щеплюють дітей лише вакциною Pfizer. Для дитини вводять таку ж дозу, як для дорослого. Якщо людина правша, ін'єкцію вводять у ліву руку.

Зверніть увагу! Як і дорослим, дітям теж потрібно пів години після процедури перебувати під наглядом медиків. Оскільки, більшість серйозних побічних реакцій – таких, як анафілактичний шок – зазвичай виникають у перші хвилини після ін’єкції.

Що потрібно для вакцинації дитини

Для вакцинації дитини від COVID-19 батьки повинні взяти в сімейного лікаря довідку про наявність рутинної вакцинації – без неї не вакцинують. Якщо дитина немає рутинних щеплень, чи має якусь заборгованість по них – тоді першочергово роблять рутинні вікові щеплення.

Діти підліткового віку завжди були вразливі до всіх інфекцій, оскільки в цьому віці організм перебудовується. Тому діти підліткового віку мають усі шанси захворіти на важкий COVID-19. Ірина Полюга Медична директорка з материнства і дитинства 5 міської клінічної лікарні міста Львова

На вакцинацію записалось небагато батьків

МОЗ дозволило вакцинувати дітей два тижні тому. До того в Україні щепили лише дітей з груп ризику, які мають складні супутні захворювання, ослаблений імунітет або ж пережили трансплантацію.

За цей час на щеплення від COVID-19 у 5 міській клінічній лікарні міста Львова зголосилося небагато – всього десять батьків. Медики кажуть, що більшість ще вагаються.

Важливо! Допоки батьки вагаються чи вакцинувати своїх дітей від коронавірусу, у львівському Охматдиті лікують 41 дитину. Окрім того, в медзакладі розгорнули додаткові ковідні ліжка – тепер їх там 120.

У вакцинованого хвороба пройде в легкій формі

Журналістам вдалось поспілкуватись із матір'ю, яка вакцинувала першою дозою свого 14-річного сина. Раніше вже імунізувалися самі батьки та старша донька.

"Вакцинація – це та міра, яку мають батьки зробити для своїх дітей, якщо хочуть, щоб вони були здорові. Я розумію, якщо ця хвороба до них добереться, то я сподіваюся, що вона пройде в максимально легкій формі", – розповіла мати вакцинованого.

Вакцинація дітей у Дії

Сертифікат про вакцинацію дитини можна згенерувати у додатку "Дія". Для цього потрібно додати свідоцтво про народження дитини. У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати".

Важливо, щоб на смартфоні була остання версія Дії. Водночас діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в застосунку.

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