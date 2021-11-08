Вакцинація дітей проти COVID-19: чому це необхідно та як підготуватись
Джерело:24 канал
Згідно з указом Міністерства охорони здоров'я, від 13 жовтня рекомендовано вакцинувати проти COVID-19 усіх дітей з 12 років. Однак наразі в Україні вона не користується попитом – за цей час на щеплення зголосилося небагато батьків.
На вакцинацію підлітки обов'язково повинні прийти в супроводі батьків чи опікунів. Перед щепленням необхідно заповнити інформовану згоду.
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Така ж доза, як для дорослого
Перед тим, як робити вакцину від COVID-19, лікарі проводять огляд. Вони міряють температуру та перевіряють горло.
Щеплюють дітей лише вакциною Pfizer. Для дитини вводять таку ж дозу, як для дорослого. Якщо людина правша, ін'єкцію вводять у ліву руку.Зверніть увагу! Як і дорослим, дітям теж потрібно пів години після процедури перебувати під наглядом медиків. Оскільки, більшість серйозних побічних реакцій – таких, як анафілактичний шок – зазвичай виникають у перші хвилини після ін’єкції.
Що потрібно для вакцинації дитини
Для вакцинації дитини від COVID-19 батьки повинні взяти в сімейного лікаря довідку про наявність рутинної вакцинації – без неї не вакцинують. Якщо дитина немає рутинних щеплень, чи має якусь заборгованість по них – тоді першочергово роблять рутинні вікові щеплення.
Діти підліткового віку завжди були вразливі до всіх інфекцій, оскільки в цьому віці організм перебудовується. Тому діти підліткового віку мають усі шанси захворіти на важкий COVID-19.
На вакцинацію записалось небагато батьків
МОЗ дозволило вакцинувати дітей два тижні тому. До того в Україні щепили лише дітей з груп ризику, які мають складні супутні захворювання, ослаблений імунітет або ж пережили трансплантацію.
За цей час на щеплення від COVID-19 у 5 міській клінічній лікарні міста Львова зголосилося небагато – всього десять батьків. Медики кажуть, що більшість ще вагаються.Важливо! Допоки батьки вагаються чи вакцинувати своїх дітей від коронавірусу, у львівському Охматдиті лікують 41 дитину. Окрім того, в медзакладі розгорнули додаткові ковідні ліжка – тепер їх там 120.
У вакцинованого хвороба пройде в легкій формі
Журналістам вдалось поспілкуватись із матір'ю, яка вакцинувала першою дозою свого 14-річного сина. Раніше вже імунізувалися самі батьки та старша донька.
"Вакцинація – це та міра, яку мають батьки зробити для своїх дітей, якщо хочуть, щоб вони були здорові. Я розумію, якщо ця хвороба до них добереться, то я сподіваюся, що вона пройде в максимально легкій формі", – розповіла мати вакцинованого.
Вакцинація дітей у Дії
Сертифікат про вакцинацію дитини можна згенерувати у додатку "Дія". Для цього потрібно додати свідоцтво про народження дитини. У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати".
Важливо, щоб на смартфоні була остання версія Дії. Водночас діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в застосунку.
В Україні відбувається вакцинація дітей: дивіться відео
Діти та COVID-19: останні новини
- Органи охорони здоров'я США остаточно схвалили вакцину Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 5 до 11 років. Препарат почали використовувати вже з 3 листопада.
- Водночас батьки не особливо поспішають вакцинувати дітей. Проте саме це рішення може змінити хід пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, особливо коли діти повернуться до школи.
- Тим часом Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вакцинувати проти коронавірусної хвороби дітей віком від 12 до 17 років. Передусім зробити щеплення рекомендують дітям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби.