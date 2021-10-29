Окрім обов'язкового дозволу батьків та їхньої присутності, необхідно буде мати ще деякі документи. Про це розповіли у розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

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Які документи потрібні

Для того, щоб щепити від коронавірусної хвороби дитину, віком від 12 років, батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о).

Якщо дитина не отримала всіх необхідних рутинних щеплення та не має протипоказань до них, то вона має зробити ці щеплення і після цього матиме можливість вакцинуватися проти COVID-19,

– зазначили у МОЗ.

Важливо, що для того, аби вакцинувати свою дитину, батьки повинні отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря та взяти документ з собою у пункт щеплення.

Увага! Підлітки від 16 років можуть самостійно узгодити вакцинацію зі своїм лікарем.

Раніше дітей можна було вакцинувати лише за певних умов: якщо є хронічні захворювання або вони виїжджають за кордон на навчання чи з іншою метою. Зараз же – вакцинуватимуть усіх дітей 12 – 17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

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