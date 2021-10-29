Окрім обов'язкового дозволу батьків та їхньої присутності, необхідно буде мати ще деякі документи. Про це розповіли у розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
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Які документи потрібні
Для того, щоб щепити від коронавірусної хвороби дитину, віком від 12 років, батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о).
Якщо дитина не отримала всіх необхідних рутинних щеплення та не має протипоказань до них, то вона має зробити ці щеплення і після цього матиме можливість вакцинуватися проти COVID-19,
– зазначили у МОЗ.
Важливо, що для того, аби вакцинувати свою дитину, батьки повинні отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря та взяти документ з собою у пункт щеплення.
Раніше дітей можна було вакцинувати лише за певних умов: якщо є хронічні захворювання або вони виїжджають за кордон на навчання чи з іншою метою. Зараз же – вакцинуватимуть усіх дітей 12 – 17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.
Інші умови вакцинації дітей
- Діти, яким за станом здоров'я не загрожує важка форма COVID-19, можуть зробити щеплення тільки за умови наявності вакцини.
- Протипоказання до вакцинації таке ж, як і у дорослих – наявність алергії на один з компонентів препарату Pfizer від Comirnaty.
- Препарат потрібно вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів.
- Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.