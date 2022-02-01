Вакцинація ефективна проти Омікрону: нові дані про клітинний імунітет
Джерело:MedicalPress
Мутована версія коронавірусу, штам Оміркон, викликає так званні "проривні інфікування", – це означає, що підхопити його можуть навіть вакциновані. Усе тому, що Омікрон ігнорує дію нейтралізуючих антитіл, які організм виробляє у відповідь на вакцинацію.
Однак нове дослідження вчених з Медичного центру Бет Ізраїль Діконес (BIDMC), показало, що клітинний імунітет — або виробництво захисних імунних клітин, який формують вакцини, забезпечують надійний захист від важкого захворювання у випадку інфікування як Дельта варіантом, так і Омікроном.
Увага У Дії з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером
Команда оцінила зразки 47 людей, щеплених вакцинами Johnson & Johnson або Pfizer-BioNTech.
Наші спостереження довели, що наявні вакцини проти COVID-19 все ще забезпечують надійний захист від важких захворювань та госпіталізації у випадку інфікування Омікроном, попри суттєво знижену відповідь нейтралізуючих антитіл,
– зауважив автор дослідження Ден Х. Барух.
Яким чином вивчали ефективність вакцин
Використовуючи зразки від неінфікованих людей, які були щеплені вакцинами Johnson & Johnson або Pfizer-BioNTech, вчені виміряли відповіді CD8+ T-клітин і CD4+ T-клітин на вихідні штами вірусу SARS-CoV-2 Дельта і Омікрон через один місяць і потім знову через 8 місяців після останнього щеплення.
Результати аналізу
Вчені побачили, що специфічні для Омікрону реакції CD8+ Т-клітин були більш ніж на 80% перехресно реактивними, ніж проти вихідного штаму вірусу. Це означає, що клітинний імунітет пам'ятав, як боротись з коронавірусом.Аналогічно, понад 80% специфічних для штаму Омікрон CD4+ Т-клітин продемонстрували перехресну реактивність. Втім, вчені визнали, що рівні Т-клітин можуть відрізнятися у різних людей.
Враховуючи роль CD8+ Т-клітин у ліквідації вірусних інфекцій, імовірно, що клітинний імунітет значною мірою сприяє захисту вакцин проти важкого захворювання SARS-CoV-2,
– сказав Барух.
Наскільки різні вакцини захищають від Омікрону
- Вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
- Однак у жодного із 25 людей, які були щепленні CoronaVac, не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.
- AstraZeneca також провела клінічні випробування бустерної дози вакцини Vaxzevria проти 5 штамів коронавірусу. Вони визначили, що бустер ефективний проти штаму Омікрон. Однак це дослідження ще е пройшло експертної оцінки.
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