Вакцинація ефективна проти постковідного синдрому

Дослідники з Великобританії встановили ще одну користь вакцинації. Виявилося, що вона буває ефективною при так званому постковідному синдромі.

Постковідний синдром

Кожен десятий пацієнт після COVID-19 стикається з тривалими симптомами: задишка, загальна втома, летаргія, болі в м'язах і голові, лихоманка. Все це може зберігатися протягом багатьох місяців після того, як лабораторні дослідження підтвердили відсутність коронавірусу в організмі.

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В ході спостережень за здоров'ям 812 особами з постковідним синдромом було встановлено, що люди, які пройшли через вакцинацію проти коронавірусу швидше зміцнюють загальне самопочуття.

Вакцина полегшує постковідний синдром

Всього через один тиждень після завершення повного курсу вакцинації учасники дослідження пройшли через опитування. Виявилося, що:

майже 57% з них відчули загальне поліпшення самопочуття;

лише 24,7% цього не помітили.

Добровольці використовували препарати Pfizer/BioNTech, Moderna, а також AstraZeneca.

Чому важливо вакцинуватися людям, які хворіли на коронавірус

Це ще один аргумент на користь того, що навіть перехворілі на коронавірус люди мають проходити через вакцинацію.