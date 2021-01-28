У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. За документ проголосували 318 нардепів.

Джерело: 24 канал

Йдеться про законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що між першим і другим читанням до закону необхідно внести правки.

Голосування за друге читання проєкту відбудеться вже завтра.

Чому потрібний законопроєкт? Зараз жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Цей проект передбачає в українському законодавстві екстрений режим реєстрації вакцин в Україні.

Переваги законопроєкту:

запобігання та недопущення до обігу фальсифікованих, неякісних та незареєстрованих лікарських засобів;

пришвидшення вакцинації населення для профілактики COVID-19;

гармонізації національного законодавства з європейським, а саме Директивою 2001/83/ЄС.

Довідка: авторами законопроєкту є 9 народних депутатів із фракції "Слуга народу", серед яких і голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

Основною метою законопроєкту є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання",

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєкт потрібний для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.