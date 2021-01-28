В Україні дозволили використання іноземних вакцин: Рада підтримала законопроєкт

У Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. За документ проголосували 318 нардепів.
Джерело: 24 канал
Йдеться про законопроєкт №4613 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання".
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що між першим і другим читанням до закону необхідно внести правки.
Голосування за друге читання проєкту відбудеться вже завтра.
Основною метою законопроєкту є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів "під зобов'язання",
– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
Законопроєкт потрібний для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19.