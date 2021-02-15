У різних регіонах України готуються до початку вакцинації від COVID-19. Зокрема, вже відкрили пункти для щеплень та підготували обладнання, яке дозволяє зберігати необхідну температуру вакцини.

Заступник директора Львівського лабораторного центру МОЗ Олег Когут розповів, що в області провели великий підготовчий період до початку вакцинації. Зокрема, це стосується першого етапу та частково другого.

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Стан вакцинації у Львові

Когут розповів, що вже є списки тих людей, яких вакцинуватимуть першочергового. Зокрема, мовиться про:

працівників бригад, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19;

медиків, які будуть проводити щеплення;

працівників екстреної медицини катастроф;

працівників лабораторій, які працюють з біологічним матеріалом хворих на COVID-19.

За його словами, є ще друга група осіб, які найбільш вразливі до захворювання на коронавірус. Це працівники геріатричних центрів, будинків для людей похилого віку, а також навчальних закладів закритого типу.

Однак це не стосується учнів, бо на сьогодні вакцинація дітей ще не передбачена,

– розповів Когут.

Як медики реагують на вакцинацію

Як зазначив Когут, не всі медичні працівники готові щепитися. За його словами, вакцинація є добровільною, але це не означає, що люди не повинні усвідомлювати важливість цього процесу.

"Люди мають розуміти, що будь-яка вакцина є корисною. Якщо на першому етапі вона й не створить значного імунного прошарку, то, як мінімум, збереже чиєсь життя і захистить від багатьох ускладнень, – наголосив він.

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Когут також додав, що особливих вимог стосовно зберігання вакцини AstraZeneka немає. Зокрема, її потрібно зберігати як й інші вакцини, з якими медики працюють вже багато років.

Чи готові до щеплень у Харкові

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов розповів, що у Харкові влада зробила все необхідне для початку вакцинації. За його словами, для цього відкрили 34 пункти для щеплень. Водночас вже сформували бригади медичних працівників, які наразі проходять навчання.

Складено реєстр медичних працівників, яких мають вакцинувати першочергово,

– розповів Терехов.

Однак секретар Харківської міськради заявив, що багато харків'ян та медиків не хочуть вакцинуватися. На його думку, аби переконати їх у користі вакцинації, необхідно впроваджувати централізовану інформаційну кампанію. Терехов додав, що варто на державному рівні пояснювати людям, для чого їм вакцинуватися, як це убезпечує їх від повторного зараження та як впливає на економіку.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу