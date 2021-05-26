Вакцинація людей віком 65+: МОЗ закликає допомогти записатися на щеплення від COVID-19

В Україні вже триває щеплення для літніх людей, адже вони є найбільш вразливими до коронавірусу. У МОЗ закликають допомогти записатися на вакцинацію проти COVID-19 ваших родичів та близьких.
У МОЗ заявили, що вакцинація – це найефективніший спосіб захистити себе від COVID-19. Люди літнього віку у зоні ризику тяжкого перебігу коронавірусного захворювання.
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Для того, щоб допомогти записатися на вакцинацію, зверніться сімейного лікаря ваших близьких чи найближчого пункту щеплень.Знайти перелік пунктів щеплень можна за цим посиланням: vaccination.covid19.gov.ua
Отримати щеплення можна вдома
Якщо ваші рідні чи знайомі літнього віку не можуть пересуватися самостійно, але бажають зробити щеплення – вакцину можна отримати вдома.
"Повідомте про це їхнього сімейного лікаря чи контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Вас сповістять, коли мобільна бригада з вакцинації зможе приїхати додому", – додали у пресслужбі.
Можна отримати щеплення проти коронавірусу без декларації із сімейним
У МОЗ нагадали, що отримати щеплення проти коронавірусу можна і в тому випадку, якщо у людини немає декларації із сімейним лікарем.
Для проходження щеплення потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код. Також додаткових обстежень, ПЛР-тест чи тест на антитіла робити не потрібно.
МОЗ закликає допомогти записати на щеплення від COVID-19: дивіться відео