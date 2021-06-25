Також невдовзі розпочнеться вакцинація мешканців окупованих територій. Для цього в Донецькій області відкрили 3 пункти щеплення. Їх оснастили згідно з відповідними вимогами.

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За словами директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації Володимира Колесника, пункти вакцинації розташовані у:

Бугасі;

Новотроїцькому;

Ольгінці.

"Якщо вони матимуть бажання, то ми готові їх вакцинувати. Вакцина зараз прийшла. Сьогодні (25 червня – 24 канал) "зайшло" 3,5 тисячі доз вакцини Pfizer. Вчора (24 червня – 24 канал) – 8 тисяч 400 доз вакцини CoronaVac", – відзначив Колесник.

Яка ситуація з COVID-19 на Донеччині

На Донеччині за 24 червня зафіксували 51 новий випадок коронавірусу.

Область залишається у п'ятірці регіонів з найбільшим показником інфікованості.

Обрати один з трьох пунктів мешканці з окупованих територій можуть безпосередньо під час реєстрації на сайті Міністерства охорони здоров'я. Із зареєстрованими обговорять зручний день і час для щеплення.

Загалом на окупованих територіях України зареєструвалися на вакцинацію 7 людей. За інфоркацією Департаменту охорони здоров'я, орієнтовано щеплення розпочнуться 5 липня. Водночас людей пропускатимуть без самоізоляцї, якщо вони матимуть унікальний код запрошення – так званий ідентифікатор.

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