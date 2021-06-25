Вакцинація мешканців окупованих територій: де розташовуватимуться пункти щеплення

Невдовзі на Донеччині стартує четвертий етап вакцинації. На цьому щеплюватимуть людей, старших за 60 років, осіб із супутніми захворюваннями, ув'язнених, працівників місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Також невдовзі розпочнеться вакцинація мешканців окупованих територій. Для цього в Донецькій області відкрили 3 пункти щеплення. Їх оснастили згідно з відповідними вимогами.

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За словами директора Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації Володимира Колесника, пункти вакцинації розташовані у:

Бугасі;

Новотроїцькому;

Ольгінці.

"Якщо вони матимуть бажання, то ми готові їх вакцинувати. Вакцина зараз прийшла. Сьогодні (25 червня – 24 канал) "зайшло" 3,5 тисячі доз вакцини Pfizer. Вчора (24 червня – 24 канал) – 8 тисяч 400 доз вакцини CoronaVac", – відзначив Колесник.

Яка ситуація з COVID-19 на Донеччині

На Донеччині за 24 червня зафіксували 51 новий випадок коронавірусу.

Область залишається у п'ятірці регіонів з найбільшим показником інфікованості.

Обрати один з трьох пунктів мешканці з окупованих територій можуть безпосередньо під час реєстрації на сайті Міністерства охорони здоров'я. Із зареєстрованими обговорять зручний день і час для щеплення.

Загалом на окупованих територіях України зареєструвалися на вакцинацію 7 людей. За інфоркацією Департаменту охорони здоров'я, орієнтовано щеплення розпочнуться 5 липня. Водночас людей пропускатимуть без самоізоляцї, якщо вони матимуть унікальний код запрошення – так званий ідентифікатор.

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