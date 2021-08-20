Про це в ефірі 24 каналу розповів головний санлікар України Ігор Кузін. Послугу з вакцинації намагатимуться максимально наблизити до кожного громадянина країни.
До теми У Львові збільшать кількість центрів вакцинації на вихідні: де зробити щеплення 21 – 24 серпня
"Попри те, що зараз ми на порозі святкувань, призначених до Дня Незалежності, закликаємо дотримуватись основних протиепідемічних заходів. Вакцинація не буде припинятись навіть у святкові дні", – пояснив санлікар.
Кузін: Пункти щеплень залишатимуть у робочому стані
"Переважно більша частина областей буде залишати у робочому стані пункти щеплень або центри масової вакцинації", – сказав головний санітарний лікар України.
Ігор Кузін пояснив, що детальна інформація щодо вакцинації в період Дня Незалежності буде оновлюватись на відповідному сайті. Це робитимуть для того, щоб кожна людина мала змогу переконатися, чи працюватиме той чи інший обраний пункт щеплення.
Додатково в декількох регіонах буде змінено модальності. І деякі регіони на період святкування запроваджують використання саме мобільних бригад або мобільних пересувних пунктів щеплення,
– сказав головний санлікар.
Ігор Кузін про вакцинацію в період Дня Незалежності: відео
Вакцинація в Україні: останні новини
- У Львові закликали місцевих щепитись проти коронавірусу. У вихідні, 21 – 24 серпня, у місті діятимуть більше центрів вакцинації.
- 16 серпня глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що доступ до вакцинації повинен бути безперервним. Це стосується вихідних та свят зокрема.