У МОЗ пояснили, як працюватимуть центри вакцинації під час святкування Незалежності

Попереду українців чекають святкові вихідні з нагоди Дня Незалежності. Через це у деяких центрах вакцинації проти COVID-19 можуть бути зміни у роботі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний санлікар України Ігор Кузін. Послугу з вакцинації намагатимуться максимально наблизити до кожного громадянина країни.

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"Попри те, що зараз ми на порозі святкувань, призначених до Дня Незалежності, закликаємо дотримуватись основних протиепідемічних заходів. Вакцинація не буде припинятись навіть у святкові дні", – пояснив санлікар.

Кузін: Пункти щеплень залишатимуть у робочому стані

"Переважно більша частина областей буде залишати у робочому стані пункти щеплень або центри масової вакцинації", – сказав головний санітарний лікар України.

Ігор Кузін пояснив, що детальна інформація щодо вакцинації в період Дня Незалежності буде оновлюватись на відповідному сайті. Це робитимуть для того, щоб кожна людина мала змогу переконатися, чи працюватиме той чи інший обраний пункт щеплення.

Додатково в декількох регіонах буде змінено модальності. І деякі регіони на період святкування запроваджують використання саме мобільних бригад або мобільних пересувних пунктів щеплення,

– сказав головний санлікар.

Ігор Кузін про вакцинацію в період Дня Незалежності: відео

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