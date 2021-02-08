Вакцинація на окупованих територіях стартує на третьому етапі, – Ляшко

Українців, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях, вакцинуватимуть також, але пізніше. Вони матимуть можливість захиститися від COVID-19 на третьому етапі вакцинації.

Для них діятимуть усі ті ж правила, що й для інших українців. Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав на форумі з питань коронавірусу.

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Люди зможуть отримати щеплення в спеціальних пунктах на підконтрольній Україні території, але це починаючи з третього етапу,

– пояснив Ляшко.

За словами Ляшка, через спеціальний портал люди повинні знати, де і в який день вони можуть зробити щеплення.

Яку вакцину використовуватимуть

"Їх не будемо вакцинувати мРНК-вакциною, яка передбачає довготривале зберігання, оскільки логістика мРНК-вакцини передбачає персоналізацію того, кого будемо щепити", – розповів Ляшко.

Він наголосив, що цю вакцину використовують тоді, коли медики чітко знають хто і коли буде у пункті щеплення.

Ляшко запевнив, що для людей з непідконтрольних територій використовуватимуть вакцини з температурою зберігання +2 – +8 градусів. Все через те, що ці препарати можуть довше перебувати в холодильниках на пунктах щеплення.

Коли вакцинуватимуть

З такою температурою можуть зберігатися вакцини Astra Zeneсa і Sinovac. Україна матиме 2 вакцини: першу отримає в межах ініціативи COVAX, а другу держава закупила в китайського виробника.

Головний санлікар наголосив, що початок вакцинації на окупованих територіях залежатиме від того, яким буде графік постачання вакцини в Україну. Ляшко припустив, що це може відбутись орієнтовно у квітні 2021 року.



Етапи вакцинації в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу