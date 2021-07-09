Вакцинація онкохворих людей проти COVID-19 в Україні: рекомендації МОЗ
9 липня 2021 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Хворі на рак українці важко переносять коронавірусну інфекцію. Тож аби вберегтися, їм варто вакцинуватися проти COVID-19.
Онкохворі українці можуть вакцинуватися будь-яким препаратом, зареєстрованим в Україні. Окрім цього, разом з ними COVID-щеплення можуть зробити їхні рідні та люди, які живуть з ними або надають їм допомогу.
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При цьому в МОЗ підкреслили, що терапія, яку проходять хворі на рак, може вплинути на ефективність щеплення. Тож національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) розробила рекомендації щодо вакцинації онкохворих:
- При трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин – через три місяці;
- При інтенсивній цитотокічній хімієтерапії – після оновлення абсолютної кількості нейтрофілів;
- При хірургічному втручанні – за 48 годин до операції або через 14 днів після.
- В інших випадках вакцинуватися можна в будь-який час.