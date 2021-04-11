Вакцинація у Польщі виявилась ефективною у 99% випадків

У Польщі проти коронавірусу вакцинували вже понад 5 мільйонів людей. Імунізація показала ефективність у 99% випадків.

У групі з понад 5,5 мільйонів вакцинованих людей тільки 51 000 згодом отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

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При цьому, більш ніж половина таких випадків зараження сталися впродовж 14 днів після отримання першої дози (до того, як вакцина починає діяти – 24 канал). Простіше кажучи, рівень захисту перевищує 99%,

– заявив міністр.

Кампанія вакцинації у Польщі триває з 27 грудня. Загалом вакцинацію проти коронавірусу закінчили більш ніж 2 мільйони мешканців країни. Поки що там вакцинують препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

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